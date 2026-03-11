"לא ניקח סיכון": המהלך הדרמטי של צה"ל נגד המזון מהרש"פ

בעקבות נתונים חריגים ומסכני חיים שהתגלו בתוצרת החקלאית מהרשות הפלסטינית, התקבלה החלטה על "נוהל חירום": כל משלוח שייכנס לישראל ייבדק במלואו. "לא ניקח סיכון על בריאות הציבור"

האלוף יורם הלוי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, כינס היום (רביעי) ישיבה דחופה עם בכירי משרד הבריאות והחקלאות בעקבות דו"ח חמור המציג ממצאים חריגים ומסוכנים בירקות ובפירות המגיעים משטחי הרשות הפלסטינית לישראל.

ההחלטה המשמעותית ביותר שיצאה מהדיון היא שינוי כללי המשחק במעברים. אם עד היום בוצעו בדיקות מדגמיות בלבד, מעתה הוחלט על הרחבת הדיגום עד ל-100% מהסחורה. כל משאית וכל ארגז שעוברים מהרשות הפלסטינית לישראל יעברו בדיקה קפדנית, בהתאם לרמת הסיכון הגבוהה שהתגלתה בשטח.

הפיקוח יגיע למעבדות הגידול

בנוסף, הפיקוח לא ייעצר רק במחסום. הוחלט כי מעבדות מורשות יבצעו בדיקות פתע גם בתוך שטחי הגידול עצמם, כדי לעצור את הזיהום עוד לפני שהוא נקטף.

יורם הלוי, ראש מתפ צילום: דובר צה

כדי למנוע מצב שבו תוצרת נגועה מגיעה למדפים בזמן שהבדיקות מתבצעות, נקבע נוהל נוקשה. כל התוצרת שתידגם תוחזק במחסני שהייה מאובטחים. הסחורה תשוחרר לשיווק רק לאחר קבלת אישור מעבדה סופי. האחריות הלוגיסטית והכלכלית תוטל על המשווקים הישראלים המורשים.

האלוף הלוי הבהיר כי הסבלנות כלפי מגדלים ומשווקים שמרעילים את הציבור נגמרה. "יופעלו כל הסמכויות המנהליות", נמסר מהדיון. זה כולל קנסות כבדים, חילוט ערבויות כספיות והסרה מיידית של משווקים מרשימת הגורמים המורשים לסחור עם ישראל.

הלוי הדגיש: "אנחנו נפעל יחד עם כלל הגורמים כדי לממש את החוק במלואו, ללא הקלות וללא פשרות, מתוך מחויבות מלאה לבריאות הציבור בישראל. הביקורת הציבורית שנשמעה בנושא הייתה מוצדקת.