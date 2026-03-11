חשיפת הענק של משרד החקלאות: "סכנה בריאותית חמורה"

אסון בריאותי נמנע: מוצרי חלב ללא פיקוח, חצי טון בשר מזוהם ואלפי ביצים עם חותמת מזויפת, משרד החקלאות חשף רשת הברחות ענק של מזון מהרש"פ: "סכנה בריאותית חמורה"

פשיטה נרחבת של היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות חשפה בימים האחרונים את "ציר ההברחות" שמנסה להציף את ישראל בתוצרת מסוכנת מהרשות הפלסטינית. במרכז הפעילות – סיכול הברחה של טונות מוצרי חלב ממחלבה פיראטית בחברון.

במהלך סיור שגרתי באזור הדרום, סימנו המפקחים למשאית אספקה לעצור בצד. בפנים חיכתה להם הפתעה של 4.5 טונות: הררי חלב, לאבנה, יוגורט וגבינות קשות – כולם ללא פיקוח וטרינרי מינימלי.

ביצים "כשרות לפסח"

המשאית הייתה בדרכה להפצה במכולות וסופרמרקטים ברהט ובחורה, אך המפקחים לא הסתפקו רק בתפיסת הסחורה. בתוך הקבינה נמצאו תעודות משלוח וחשבוניות מפורטות שחשפו את "הרשת" – מי מזמין, מי מקבל ולאן הכסף הולך. בעל סופרמרקט מחורה ונהג המשאית עוכבו לחקירה, ושרשרת ההפצה נקטעה.

ביצים, אילוסטרציה צילום: (צילום: עבד רחמים קאטיב\פלאש 90)

במקביל, במעבר חיזמא, נתפסה משאית עם 4,500 ביצים שיועדו לשיווק במרכז הארץ. כדי להטעות את הקונים לקראת החג, הוטבעו על הביצים חותמות מזויפות המכריזות עליהן כ"כשרות לפסח".

במשרד החקלאות מבהירים כי מדובר בסכנה של ממש: "ביצים ללא פיקוח הן רולטה רוסית של סלמונלה. כשמזייפים חותמת, מנסים להסתיר מוצר שעלול לשלוח אנשים לבתי חולים".

חצי טון בשר מזוהם

יצירתיות המבריחים לא נעצרה שם. במעבר א-זעיים נתפסה משאית שעברה "שדרוג" – דופן כפולה שהסתירה חצי טון בשר בקר מהרשות הפלסטינית. במקרה אחר, נתפס רכב פרטי שבו הוסלקו 115 ק"ג בשר בתוך תא המטען ובין המושבים, כשהם נוגעים ישירות בחלקי הרכב וללא טיפת קירור.

בשר בסופר צילום: Michael Giladi/Flash90

כל המוצרים – הטונות של הגבינות, אלפי הביצים והבשר המזוהם – הועברו להשמדה מיידית על פי צו וטרינרי. נגד כל המעורבים נפתחו הליכים פליליים, והם אף ייאלצו לשלם מכיסם על עלויות ההשמדה.

משה אחרק, מנהל יחידת הפיצו"ח, מסר: "אנחנו פועלים ביד קשה, גם בזמן מלחמה. המבריחים האלו מסכנים את בריאות הציבור עבור בצע כסף. אנחנו מבקשים מהציבור: אל תקנו מוצרים מן החי במקומות לא מוכרים. וודאו שיש פיקוח".