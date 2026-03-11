סכנת אלרגיה: ריקול נרחב לשני סוגי קמחים

משרד הבריאות פרסם היום ריקול נרחב ל-2 סוגי קמחים. בהודעה נמסר: מפעל פלג יזמויות בית אריזה גלגל קורא להחזרת המוצרים, קמח עדשים אדומות וקמח חומוס.

בבדיקה שנערכה ע"י שירות המזון לשכת הבריאות מחוז ירושלים נמצא חשש להמצאות גלוטן במוצרים שסומנו "ללא גלוטן".

המוצרים יוצרו במפעלים שלא קיבלו את האישורים הנדרשים ואינם עומדים בדרישות החקיקה ליצור וסימון מוצרים "ללא גלוטן".

להלן פרטי המוצרים: קמח עדשים אדומות. שם המוצר: קמח עדשים אדומות שם מסחרי/ מותג: עתיד ירוק תכולה: 400 גרם.

שם יצרן: פלג יזמויות בית אריזה גלגל שם משווק: רוצים את הטבע בע"מ. תאריך תפוגה : עדיף להשתמש לפני 24/6/2027

תאריך ייצור: 24/11/2025, ברקוד: 7290018757155.

קמח חומוס, שם המוצר: קמח חומוס שם מסחרי/ מותג: עתיד ירוק תכולה: 400 גרם, שם יצרן: פלג יזמויות בית אריזה גלגל שם משווק: רוצים את הטבע בע"מ.

תאריך תפוגה : עדיף להשתמש לפני 1/7/2027, תאריך ייצור: 1/12/2025, ברקוד: 7290018757215, צרכנים האלרגיים לגלוטן שיש להם את המוצרים מתבקשים שלא לצרוך אותם.





בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות מפעל פלג יזמויות בית אריזה גלגל אוסף את המוצר מדרכי השיווק.



