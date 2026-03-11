אלקין בהלם: "בא לי לתלוש את השערות מהראש"

השר זאב אלקין התייחס למלחמה נגד איראן ולהישגים של ישראל וארה"ב ותקף: "כשאני שומע את זה בא לי לתלוש את השערות"

השר זאב אלקין התייחס לפני זמן קצר למלחמה עם איראן, ותקף את הקריאות באולפנים על "אסטרטגיית היציאה".





בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר אלקין: "יש עוד הרבה מטרות לתקוף, בוודאי אם מעוניינים ביצירת תנאים לחילופי משטר. יש כאן סיטואציה מאוד ייחודית, שכבר התחלנו לקבל כמובן מאליו. אבל ראש הממשלה הצליח לייצר הישג אדיר בעצם הבאת השותפות הישראלית-אמריקאית הזו".





"אני לא יודע מתי הזדמנות כזו תחזור, כן? שיש כאן שתי מכונות מלחמה שפועלות בכל הכוח מעל ראשו של המשטר האיראני, ולכן כל יום שבו אנחנו יכולים להמשיך - חשוב להמשיך".

"אני גם שומע בחלק מהאולפנים הישראליים שמדברים על אסטרטגיית יציאה, ואני רק רוצה לתלוש שערות מהראש. יש כאן הזדמנות אדירה למדינת ישראל, וצריך לדון בשאלה איך מעמיקים את המכה - לא איך יוצאים".