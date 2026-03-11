דיווח: ישראל מתכננת מהלך צבאי חדש להתמודדות עם הח'ותים

בצל המלחמה עם איראן, בירושלים בוחנים בתקופה האחרונה מהלך ביטחוני מאחורי הקלעים. לפי הדיווח, מדובר בצעד שעשוי להשפיע על הזירה האזורית ולהציב את ישראל קרוב יותר לח'ותים.

בזמן שהמלחמה עם איראן נמשכת, ישראל בוחנת הקמת בסיס אפשרי בסומלילנד, ממנו ניתן יהיה לפעול נגד ארגון החות'ים בתימן. כך היום (רביעי) דווח בבלומברג.

על פי הדיווח, המהלך מתאפשר לאחר שישראל הכירה בדצמבר האחרון בסומלילנד. ההכרה העניקה לישראל נוכחות דיפלומטית ראשונה באזור שמול תימן, וכעת נשקלת העמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין הצדדים.

שר הנשיאות של סומלילנד, חדאר חוסיין עבדי, אמר לבלומברג כי בין המדינות צפוי להיבנות קשר אסטרטגי בתחום הביטחוני. לדבריו, טרם התקבלה החלטה רשמית על הקמת בסיס צבאי, אך האפשרות הזו עשויה להיבחן בעתיד.

לפי גורמים רשמיים בסומלילנד, שיתוף הפעולה עשוי לאפשר לישראל לאסוף מודיעין ולבצע פעולות נגד החות'ים, ארגון הנתמך בידי איראן ושיגר בעבר אמצעי לחימה לעבר ישראל. הארגון פועל גם באזור הים האדום ופגע בשנים האחרונות בנתיבי שיט בינלאומיים.

הדיווח מציין כי כבר ביוני האחרון הגיע צוות קטן של גורמי ביטחון ישראלים לסומלילנד כדי לבחון אזורים לאורך החוף לצורך הקמת מתקן אפשרי. בין היתר נבדקו אזורים הסמוכים לעיר הנמל ברברה, המרוחקת כ־260 קילומטר בלבד מתימן.

החות'ים נחשבים כיום לאחת השלוחות המרכזיות של איראן באזור, לאחר שישראל פגעה משמעותית ביכולות של חמאס וחיזבאללה. גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי בידי הארגון מאות רקטות המסוגלות להגיע לשטח ישראל.

בסומלילנד מקווים כי המהלך הישראלי יסייע גם בהשגת הכרה בינלאומית רחבה יותר. המדינה פועלת בשנים האחרונות להשיג הכרה רשמית מארצות הברית, ואף שכרה חברות לובינג בוושינגטון כדי לקדם את הנושא.