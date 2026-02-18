בעקבות הקמת בסיס וויז אייר: הוכרז סכסוך עבודה בענף התעופה

ההסתדרות הכריזה הבוקר על סכסוך עבודה ענפי בענף התעופה בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת וויז-אייר בישראל, וזאת לדבריהם - "ללא כל היוועצות, שיתוף או תיאום עם העובדים ועם נציגותם. צעד המהווה פגיעה ישירה בביטחון התעסוקתי שלהם, וביציבות הענף כולו"

הוכרז סכסוך עבודה בענף התעופה: הסכסוך יחול על למעלה מ-11 אלף עובדים בחברות התעופה אל-על, ארקיע, ישראייר ואייר חיפה, וכן על רשות שדות התעופה, המפעילה את נמלי התעופה בן גוריון, רמון וחיפה.

ההסתדרות הכריזה הבוקר (רביעי) על סכסוך עבודה בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת וויז-אייר בישראל, לדבריהם - "ללא כל היוועצות, שיתוף או תיאום עם העובדים ועם נציגותם. צעד המהווה פגיעה ישירה בביטחון התעסוקתי שלהם, וביציבות הענף כולו".

במסגרת הסכסוך ההסתדרות פונה במספר דרישות:

1.דרישה לניהול משא ומתן קיבוצי על השלכות פתיחת בסיס פעילות של חברת התעופה "וויז-אייר" בישראל על תנאי העבודה, השכר וזכויות העובדים, לרבות ביטחונם התעסוקתי של העובדים.

2. דרישה להסדרת השלכות פתיחת בסיס פעילות של חברת התעופה "וויז-אייר" על איתנותן הפיננסית של חברות התעופה ורשות שדות התעופה.

3.דרישה להסדרת השלכות פתיחת בסיס פעילות של חברת התעופה "ווי-אייר" על עבודת התפעול בקרקע נמל התעופה.

כזכור, השבוע נערך דיון מיוחד בהשתתפות בכירי ההסתדרות, ראשי הוועדים ובכירים בענף התעופה, בו נשקלו שורה של צעדים שיינקטו בתקופה הקרובה. בהסתדרות מדגישים כי כל פעולה תיעשה באחריות לאומית מלאה, מתוך כוונה ברורה שלא לפגוע בציבור הרחב.

בדיון הועלו חששות מקצועיים בנוגע להחלטה על הכנסת בסיס של מפעיל זר לנתב"ג, אשר לדבריהם "התקבלה ללא עבודה מטה מעמיקה ותוך הסתייגות מקצועית של בכירים בענף, כולל בכירים במשרד התחבורה. זאת בין היתר בשל ההשלכות החמורות, הכלכליות והביטחוניות, שיפגעו באינטרסים של מדינת ישראל".

נציגי העובדים הבהירו כי על הפרק יעמדו צעדים נרחבים, וגם הם, כמו כלל אזרחי ישראל, מעוניינים בתחרות אמיתית והורדת יוקר המחייה, אך לא תוך מתן סיסמאות וזריית חול בעיני הציבור. עוד הוסיפו כי המהלך מהווה זלזול בוטה באלפי עובדים שפעלו תחת איומי מגיפה וטילים, דאגו שהשמיים יישארו פתוחים ולא השאירו אף ישראלי מאחור.

מ"מ יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב מסר: "בעולם יחסי העבודה אין דבר כזה החלטות חד־צדדיות, לרבות בענף התעופה, בו נדרש תיאום לאומי רחב. הקמת בסיס של מפעיל זר בישראל ללא בחינה מערכתית מעמיקה ומבלי להתייחס להשלכות העלולות להיגרם מכך, תפגע לא רק בביטחון התעסוקתי של העובדים, אלא גם ביציבות הענף ובאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. ההסתדרות תשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת לעצור את הפגיעה בעובדים ובאינטרס הציבורי".

יו"ר איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים, עו"ד אייל ידין מסר: "אנחנו בעד תחרות, אבל מה שמנסים לעשות כאן הוא לא תחרות הוגנת, אלא מהלך חד‑צדדי שמעניק יתרון בלתי סביר למפעיל זר על חשבון העובדים, החברות הישראליות והאינטרס הלאומי. בענף רגיש כמו התעופה, אי אפשר לקבל החלטות שמערערות את היציבות התפעולית והביטחונית של המדינה. אנו נעמוד על כך שכל שינוי ייעשה בשיתוף פעולה, בתכנון מקצועי ובהגנה על העובדים שהם עמוד השדרה של הענף."

תגובת מועצת העובדים של אל על לסכסוך העבודה ולהתנהלות שרת התחבורה: מועצת העובדים של אל על רואה בחומרה רבה את ההתנהלות שהובילה להכרזת סכסוך העבודה על ידי ההסתדרות, ואת הניסיון להפנות אצבע מאשימה כלפי חברות התעופה הישראליות במקום לקחת אחריות על שורת כישלונות חמורים בתחום התחבורה.

שרת התחבורה, מירי רגב, היא שרת התחבורה הכושלת ביותר מקום המדינה. במשמרתה נרשם כישלון חרוץ במאבק בתאונות הדרכים, שהוביל לעלייה דרסטית במס הנפגעים. בתקופתה לא ניתן מענה אמיתי למשבר הפקקים ההולך ומחריף, נרשמו כשלים בכל הענפים שבאחריותה.

במקום להתמודד עם הכשלים הללו, בוחרת השרה להסית את הדיון ולנהל מאבק מתוקשר נגד חברות התעופה הישראליות מהלך ציני שמטרתו להסיט את השיח הציבורי. גם בתוך משרדה נשמעים קולות מקצועיים הטוענים כי המהלך מול Wizz הינו פופוליסטי ואינו ישים בפועל.

השרה רגב מתעלמת ערב פתיחת מערכה אפשרית עם אירן מחשיבותן האסטרטגית של חברות התעופה הישראליות, ובפרט של אל על, בשעת חירום, ובתקופת מלחמה. במשך שנתיים כאשר טילים נורו לעבר מדינת ישראל וחברות זרות ברחו והפסיקו את פעילותן, היו אלה החברות הישראליות שהחזיקו את הקשר האווירי של מדינת ישראל לעולם.

מועצת העובדים של אל על תמשיך להיאבק על ביטחון התעסוקה של עובדיה ועל שמירת ביטחון מדינת ישראל וחוסנה של התעופה הישראלית, לטובת הציבור כולו.