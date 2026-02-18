האם כל העזתים טרוריסטים? כך בנט השיב

במהלך נאומו אמש (שלישי) מול בכירי הקהילה היהודית בארצות הברית, בחר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט להסיר את הכפפות ולהציג תמונת מצב קשה בנוגע ליחסם של הערביים כלפי אזרחי ישראל.

"אני רוצה לשתף אתכם באמת לא נעימה, אבל אני רוצה להיות מאוד ברור לגביה", אמר בנט בנאומו בפני משתתפי ועידת הנשיאים. "נכון לרגע זה, אני קובע שכשבעה מתוך עשרה פלסטינים בעזה וברשות הפלסטינית רוצים לרצוח את כל הישראלים".



עוד אמר באותו האירוע, "לא אתן להנהגה שכשלה להמשיך. בכוונתי להוביל את ישראל אל הפרק הבא שלה - חזק יותר".

בנוסף, הוא התייחס לאיום מטורקיה ואמר: "איום טורקי חדש מתהווה. אני מזהיר: טורקיה היא איראן החדשה. ארדואן הוא יריב מתוחכם ומסוכן שרוצה להקיף את ישראל".



"אסור לנו לעצום שוב עיניים. בעוד בכירים ישראלים מסוימים נמצאים על משכורת קטארית" אמר בנט "קטאר וטורקיה שמתבססת בסוריה, ובהסכמה ישראלית בעזה, מזינות ציר מפלצתי חדש של האחים המוסלמים בדומה לזו האיראנית, ומנסות להסית את סעודיה נגדנו. בעוד הממשלה הנוכחית שוב רדומה".