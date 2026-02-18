השירות המטאורולוגי בהודעת אזהרה: "זה יקרה בסוף השבוע"

מזג האוויר הלא יציב של השבועות האחרונים ממשיך לתעתע בנו. השירות המטאורולוגי פרסם היום (ד') הודעה המזהירה מפני חזרתו של האובך והתחזקות משמעותית של הרוחות המזרחיות במהלך סוף השבוע הקרוב.

גשם קצר בדרך למזרחיות

לפי התחזית, אנחנו נמצאים לפני "אירוע גשם קצר ולא משמעותי שיתחיל היום בצהרים עם גשמים מקומיים בצפון, יגיע למרכז בלילה ויסתיים כבר מחר בבוקר". אולם, מיד לאחר מכן המגמה משתנה: "הימים הבאים יאופיינו בהתחדשות הרוח המזרחית ובעליה מחודשת בטמפרטורות".

הרוחות הללו צפויות להיות מורגשות היטב בעיקר באזורים הגבוהים. בשירות המטאורולוגי מציינים כי הרוחות "יתחילו ביום חמישי בלילה בעיקר בגולן, בגליל המזרחי ובשומרון, ויגיעו לשיאן ביום שישי בלילה עם אפשרות למשבים של 40-60 קמ"ש באזורים אלה".

האובך חוזר להרים

הבשורה הפחות נעימה נוגעת לאיכות האוויר. הרוחות המזרחיות יחזירו איתן את האבק המוכר: "הרוחות המזרחיות יחזירו איתן את האובך בעיקר להרים ולאזורים המזרחיים כבר במהלך יום שישי, אך הוא יגיע לשיאו ביום שישי בלילה ובשבת עד הצהרים".

למרות התמונות הקשות משבת האחרונה, נראה שהפעם המצב יהיה מעט פחות קיצוני, אך עדיין מורגש מאוד. בשירות המטאורולוגי מדגישים כי האירוע הקרוב יהיה "אמנם לא בחומרה של יום שבת האחרון, אך הראות עלולה לרדת ל-1-3 ק"מ עם זיהום אוויר גבוה כתוצאה מהאבק".

ביום שבת בשעות הצהריים האובך צפוי להתחיל לשקוע בהדרגה, אך מומלץ לאוכלוסיות רגישות לעקוב אחר רמות זיהום האוויר באזורי ההרים.