מתכוננים למלחמה? הרכבת האווירית של ארה"ב יצאה מהתחנה

למרות האמירות האופטימיות על התקדמות במשא ומתן בין איראן וארצות הברית, הצבא האמריקאי רק מגביר נוכחות באזור ומאיץ את ההתחמשות הכוללת

בזמן שבשיחות המתקשרות בין המשטר האיראני והממשל האמריקאי משדרים חמימות והתקדמות, מאחורי הקלעים וושינגטון מאיצה את חימוש ופריסת הכוחות במזרח התיכון. ב-24 השעות האחרונות נשלחו לאזור עשרות מטוסי קרב וכעת מעקבי מודיעין מתעדים תנועה אדירה של מטוסי צבא ארה"ב לאזור.

פלטפורמות מעקב אזרחיות חשפו התגברות עצומה ביממה האחרונה במאמץ ההתחמשות האמריקאית באזור, בעוד עד כה ראינו תדירות של משולחים ומטוסי משא חריגה שמגיעה אל האזור, כעת סדר הגדול התנפח באופן חסרת תקדים.

ברגעים אלו עושים את דרכם למזרח התיכון לא פחות מעשרות מטוסי משא כבדים ומטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית אל האזור, במה שנראה כמו דחיפה אחרונה להגברת המוכנות של צבא ארצות הברית במרחב לכל פעולה שיכולה להגיע.

רק אמש נחשף כי ארצות הברית מעבירה עוד 4 טייסות של מטוסי קרב למרחב, ביניהם טייסות F-15,F-16 וגם מטוסי קרב חמקנים מתקדמים כמו ה F-22 ו-F-35.

על פי המעקבים, עשרות מטוסים עושים את דרכם כרגע למרחב ברכבת אווירית חסרת תקדים.