ביטוח לאומי בהודעה דחופה: תעשו את זה עכשיו

ביטוח לאומי מפרסם היום נתונים מפתיעים לרגל יום המשפחה, ומעלה שאלה נוקבת שמטרידה כל הורה: האם אנחנו באמת דואגים לכל הילדים שלנו באותה המידה? המספרים שמגיעים ממרכז המחקר של הביטוח הלאומי מצביעים על פער מדאיג בין הילד הבכור לאחיו הקטנים בכל הנוגע לתוכנית "חיסכון לכל ילד".

לילד הראשון דואגים, לשאר מוותרים

לפי הנתונים, קיים הבדל משמעותי במעורבות ההורים בין הילד הראשון לילדים הבאים בתור. בזמן ש-77% מההורים בחרו באופן אקטיבי מסלול השקעה עבור הילד הראשון שלהם, התמונה משתנה דרמטית כשמגיעים לילד השני ומעלה.

מתברר כי 80% מהילדים שהוריהם כלל לא טרחו לבחור עבורם מסלול חיסכון – הם ילדים שניים ומעלה במשפחה. במילים פשוטות: בילד הראשון נכנסנו לאתר, בחרנו מסלול השקעה ואולי אפילו הכפלנו את הסכום. אבל בילד השני? ויתרנו על המעורבות והשארנו אותו במסלול ברירת המחדל, מה שעלול לעלות לו בהפסד של עשרות אלפי שקלים לאורך השנים.

יום המשפחה: זמן לעשות צדק

בביטוח הלאומי מדגישים כי יום המשפחה שחל ממש עכשיו הוא הזדמנות מצוינת לעשות סדר ולוודא שאף ילד לא נשאר מאחור. זה הזמן להיכנס לאתר, לבדוק את הסטטוס של כל אחד מהילדים ולוודא שגם הילדים הקטנים נהנים ממסלולי השקעה רווחיים (קופות גמל) ולא רק מחשבונות בנק עם תשואה נמוכה.

מה אתם צריכים לעשות עכשיו?