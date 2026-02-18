טרור בבנימין: כ-50 פורעים תקפו רועי בקר יהודים

עימות ממושך בין עשרות פורעים לרועי בקר וכוחות ביטחון בשטחי המרעה הסמוכים למעלה מכמש הסתיים לאחר הדיפת התוקפים חזרה לכיוון הכפר מוכמאס, ללא דיווח מיידי על נפגעים

אירוע אלימות חמור התרחש מוקדם יותר היום (רביעי) בשטחי המרעה בבנימין, המהווה עדות נוספת להסלמה המדאיגה בטרור המופנה כלפי חוות ורועי צאן ובקר ברחבי יהודה ושומרון.

קבוצה גדולה של כ-50 פורעים ערבים, שיצאו מהכפר מוכמאס, הגיעו אל שטחי המרעה של חווה הסמוכה ליישוב מעלה מכמש. על פי עדויות מהשטח, הפורעים, שרובם פעלו בגלוי וללא רעלות או כיסויי פנים, פתחו במתקפה אלימה והחלו ליידות אבנים לעבר רועי הבקר ששהו באותה עת בשטח.





עם תחילת ההתקפה, הוזעקו לזירה בעל החווה וכוחות ביטחון כדי להגן על הרועים. אולם, הגעתם לא הרתיעה את ההמון. הפורעים המשיכו בשלהם והפנו את האלימות ויידוי האבנים גם כלפי הכוחות המגיבים. במשך כחצי שעה התנהל במקום עימות מסוכן, עד שכוחות הביטחון, יחד עם אנשי החווה, הצליחו להדוף את הפורעים לאחור ולהרחיקם חזרה אל תוך תחומי הכפר מוכמאס.