לוין לא שותק מול בג"ץ: העתירה נגדי היא ניסיון הדחה

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה הגיב בחריפות לעתירה כנגדו בעקבות החרמת השופט עמית ואי קבלת מעמדו כנשיא העליון, לוין הזהיר כי לא ירתע ולא יקבל כל ניסיון הדחה לא דמוקרטי

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה לוין תקף את העתירות כנגדו, בעקבות התנגדותו לקבל מינוי של עמית אל נשיא בית המשפט העליון. העתירה שמבקשת להחיל שורה של צעדים כנגד לוין, הוגדרה על ידי כ"ניסיון הדחה".

בתשובתו הרשמית לעתירה הדורשת, בין היתר, את הדחתו מתפקידו, טען לוין כי מדובר ב"ניסיון לפתור בעיה פוליטית באמצעים משפטיים" וכי זהו שיבוש חמור של סדרי השלטון וההכרעה הדמוקרטית.

לדבריו, ניסיון להביא לפיטורי שר באמצעות בית המשפט מהווה "הפיכה משטרית", והוא לא יירתע מהמשך מדיניותו. לוין הדגיש כי לבית המשפט אין סמכות להחליף את הכרעת הבוחר.

לוין תקף והבהיר: "זהו שיבוש מוחלט של סדרי השלטון ושל ההכרעה הדמוקרטית, שהוא תוצאה ישירה של התנהלות בית המשפט".

בנוסף הודיע שר המשפטים: "לא ארכין את ראשי בפני ההליך הפסול הזה. שום ניסיון להדחתי לא ימנע ממני לבצע את שליחותי. הימים שבהם שרי משפטים קיבלו בהכנעה את רמיסת מעמדם וסמכויותיהם על ידי מערכת המשפט - תמו".



