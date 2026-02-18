רגע לפני פיצוץ: חמינאי מפרסם סרטון איומים ישיר לטראמפ

המנהיג העליון של איראן ממשיך בטון התקיף והמאיים כלפי ארצות הברית, רשתות התקשורת באיראן מפרסמות סרטון איומים של חמינאי נגד טראמפ ונושאות המטוסים האמריקאיות

חמינאי יודע משהו שאנחנו לא? למרות הדיבורים על התקדמות ובמשא ומתן ומגעים לקראת מתווה מוסכם בין איראן וארצות הברית, חמינאי ממשיך לשגר איומים חריפים כלפי הנשיא טראמפ וארצות הברית, כולל איום בהשקעת נושאת המטוסים האמריקאית פורד.

סרטון האיומים של חמינאי, ללא קרדיט

הסרטון שמופת כעת ברחבי רשתות התקשורת והרשתות החברתיות האיראניות, כולל הדהוד של האמירות של חמינאי מ-24 השעות האחרונות, כולל תמונות AI של נושאת המטוסים האמריקאית המתקדמת, הג'רלד פורד, כ'ארון מתים' לחיילים אמריקאים.

הסרטון מהדהד את איומיו של חמינאי בהם הזהיר כי "נושאת מטוסים היא אכן כלי מסוכן, אך נשק שיכול לשלוח נושאת מטוסים למצולות הוא מסוכן יותר"

בנוסף בסרטון כלולים תיעודים שככל הנראה נאספו על ידי מל"טים איראנים, תצלומי וידאו של נושאת המטוסים שכבר פועלת במפרץ הפרסי, יחד עם ספינות מלחמה נוספות, במה שנראה כאיום נוסף של חמינאי על חיי החיילים האמריקאים במרחב.