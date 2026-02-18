שומר בפגייה של איכילוב אובחן כחולה חצבת

בהלה במחלקת הפגייה. משרד הבריאות עדכן כי שומר בפגייה של בית החולים איכילוב אובחן כחולה חצבת.

מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר שמתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים.

השומר עמד מחוץ לפגייה עד שעזב כי לא חש בטוב

לפי הודעת משרד הבריאות: המאבטח שהה בכניסה של מחלקת ילודים א' ביום שבת 14.2.26 למשך כחצי שעה החל מהשעה 18:52, וביום ראשון 15.2 החל מהשעה 14:45 ועד שלא חש בטוב ועזב ב- 19:30".

בגלל העובדה שבמהלך עבודתו בדק את סרטי היד של התינוקות והאמהות ביציאתם מהמחלקה, יש חשש כי הוא העביר את הנגיף לפגים ולבני משפחתם.

בשלב זה, בית החולים יצר קשר עם משפחות הילודים על מנת לתת להם טיפול מונע.

משרד הבריאות מדגיש כי אדם שהיה במגע עם חולה חצבת, נדרש להמשיך בבדיקות ובחיסונים על פי ההנחיות משרד הבריאות ולהימנע מהגעה למקומות ציבוריים. אם יש צורך בהגעה למרפאה או למיון, יש לתאם הגעה ולעדכן את הצוות בעת ההגעה למוסד הרפואי.

בית החולים: רמת החשיפה נמוכה

מבית החולים איכילוב נמסר: "היום התקבל עדכון כי עובד קבלן אשר הוצב בעמדת שמירה מחוץ לתינוקייה ופיתח תסמינים תואמי חצבת, נמצא חיובי לנגיף.

עם קבלת המידע פעלנו באופן מיידי ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. אנו נמצאים בקשר שוטף ושקוף עם משרד הבריאות ופועלים לעדכון אישי של כלל ההורים הרלוונטיים.

על-פי הערכתנו הראשונית, רמת החשיפה נמוכה, וזאת מאחר שהעובד הוצב מחוץ לתינוקייה ועבד עם מסכה. יחד עם זאת, ומתוך משנה זהירות, אנו פועלים יחד עם משרד הבריאות על מנת להבטיח שהמשפחות והתינוקות יקבלו טיפול וחיסון מונע בהתאם להנחיות.

בריאותם וביטחונם של היילודים והמשפחות עומדים בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנו נמשיך לעדכן בשקיפות מלאה ככל שיידרש".