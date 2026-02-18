ח"כ ואטורי על גלנט: שקרן, נתניהו דפק על השולחן עם פטיש 5

סגן יו"ר הכנסת וחבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ ניסים ואטורי, הגיע לאולפן סרוגים לריאיון נרחב על חוק הגיוס המתגבש, האחריות ל-7 באוקטובר והמתח בצמרת המדינית-ביטחונית.

ח"כ ניסים ואטורי באולפן סרוגים

"מי שישתמט מלימוד תורה – ילך לצבא"

בפתח הריאיון התייחס ואטורי לחוק הגיוס והביע אופטימיות לגביו. לדבריו, החוק הוא "חוק מצוין, כי הוא מגיע לעמק השווה בין אחים... אנחנו לא ניתן למלחמת אחים פה להתרוצץ לנו ברחובות. מה שראינו בבני ברק זה רק קריאת השכמה לכל אלה שחשבו שאפשר להעביר חוק ולדרוס את החרדים". ואטורי פירט כי היעד הוא גיוס משמעותי: "נעשה חוק טוב שיביא לגיוס של קרוב ל-15,000 חרדים תוך שנתיים".

כשנשאל על הסנקציות בחוק, הדגיש ואטורי כי הן יחולו גם ברמה המוסדית וגם ברמה האישית: "כל ישיבה תצטרך לעמוד במכסה שנקבעה לה... לא יהיה מצב שמישהו יקבל צו גיוס ולא יגיע... יקבל סנקציות, גם ראש הישיבה יקבל קנסות כספיים קשים מאוד. תשמע אני ואתה לא היינו עומדים ב-20,000 שקל קנס כל חודש". בנוגע להקלטות הרבנים נגד הגיוס טען: "קשה להם עם החוק הזה, גם במסדרונות הכנסת אני שומע את זה. שיגידו מה שהם רוצים, בסוף אנחנו נגייס". ואטורי הדגיש שיצטרכו לפקח מקרוב על יישום החוק.

בניגוד לטענות המבקרים, ואטורי מתעקש כי ישנן סנקציות אישיות: "יש סנקציות אישיות... יציאה לחו"ל, אי אפשר להוציא רישיון נהיגה. אם היו עושים את זה לפני שנתיים הם כבר היו מתגייסים". המסר שלו לציבור החרדי ברור: "באתי לחרדים ואני לא מתבייש, באתי לישיבות ואמרתי להם: תקשיבו טוב, מי שישתמט מלימוד תורה ילך לצבא. יש 20,000 כאלה שאפשר לגייס אותם". בנוגע לגיוס ערבים, טען ואטורי ש"אף אחד לא חשב להטיל סנקציות על מסגד שלא מגייס ערבים". בנוסף ציין כי הוא משקיע תקציבים להקמת ישיבות הסדר ומכינות לחרדים כדי להכשיר אותם לשירות צבאי.

השבעה באוקטובר: "היה טבח, היה אונס, אסור להסתיר"

בהתייחסו לסערה סביב דברי השר מיקי זוהר והוצאת המילה "טבח" משם החוק לזכר ה-7 באוקטובר, ואטורי דוחה את הטענה שראש הממשלה עמד מאחורי השינוי ומאשים את הדרג הפקידותי: "ראש הממשלה לא ביקש שום דבר... משרד ראש הממשלה מעסיק 20,000 עובדים. הגיע מישהו שהוא ממשרד ההנצחה במשרד ראש הממשלה... זה לא מישהו שמקורב לנתניהו, ואמר שנראה לו שהכותרת של החוק... צריך להיות הנצחה".

ואטורי יצא נגד ההתפלפלות הסמנטית והבהיר: "כן, היה טבח. בסדר? היה טבח, היה שמה רצח של תינוקות, היה שמה אונס של בנותינו. אסור לשכוח את הדבר הזה, כמו שאסור להסתיר את השואה ככה אסור להסתיר את זה שהיה פה אסון שהוא כלל טבח".

"גלנט שיקר, נתניהו דפק על השולחן עם פטיש 5 קילו"

ואטורי תקף בחריפות את ראשי מערכת הביטחון בעבר ובהווה, בטענה שמנעו מנתניהו לפעול בעזה לפני המלחמה. "ראש הממשלה אומר להם 'אנחנו צריכים לקצור ראשים', 'אני מבקש לקצור ראשים בעזה', ואומרים לו 'לא'. עמדו על רגליים אחוריות". הוא הוסיף כי ההתנגדות הגיעה מכל ראשי המערכת: "זה היה גדי איזנקוט, בני גנץ לאורך כל השנים, כולל כוכבי".

את הביקורת הקשה ביותר שמר ואטורי לשר הביטחון לשעבר יואב גלנט, סביב ההחלטה שלא לתקוף בלבנון בתחילת המלחמה: "לי היה ויכוח עם גלנט... כשהוא בא ואומר 'אני רוצה לתקוף בלבנון', הוא שיקר. הרי הוא שיקר, לא היה פצצות לישראל. אתה לא הולך למכולת כשאין בה קוטג'".

ואטורי תיאר סצנה דרמטית מהקבינט לפני חיסול נסראללה: "כשגלנט בא ואומר לנתניהו 'לא נתקוף, לא נחסל את נסראללה'... הוא (גלנט) אמר לו 'אני מודיע לאמריקאים', נתניהו אמר לו 'שב פה בשקט'... ראש הממשלה כבר התחיל לדפוק על השולחן עם פטיש חמש קילו, הוא (נתניהו) אומר: 'אתה לא מתקשר לאף אחד, אנחנו נפציץ, כשהמטוסים שלנו יהיו מעל נסראללה, מעל הראש שלו, אז נתקשר לאמריקאים'".

שאלת היום שאחרי בעזה

לסיום, התייחס ואטורי למחיר המלחמה ולפירוז רצועת עזה. לדבריו, ההסכם הנוכחי נועד להחזיר חטופים ולפרק את יכולות חמאס, אך אם זה לא יקרה – צה"ל ישוב לפעול: "ההסכם הזה יפרק את חמאס מנשקו... יפרק את המנהרות... ואם זה לא יקרה נעשה את זה בכוח. לא צריך להתלהב כל פעם לשלוח חיילים לצבא... כל חייל זה נפש. כשאתה מנהיג... נתניהו הכי רגיש לדבר הזה, הוא איבד את האח שלו צריך לזכור... נהרגו המון חללים, שילמנו מחיר מאוד כבד".

ואטורי סיכם את עמדתו לגבי הלחימה בעזה והערכות המומחים שניתנו לנתניהו בעבר: "אמרו לו 'תקשיב טוב, אתה הולך לאבד 2,000 חיילים בקרב בתוך עזה', זה לא קרה... הצבא שלנו והלוחמים שלנו עשו פה מהלך שהוא לא נראה בעולם, מעולם לא היה כזו מערכה וזה ניצחון אדיר. בסוף, כנראה נצטרך לפרק את חמאס מנשקו בפעולה צבאית שלנו".