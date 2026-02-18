ממבצעי ההעפלה לכנסת: זה המנהיג ההיסטורי שזוכה לבול מיוחד

השירות הבולאי של דואר ישראל הנפיק בול מיוחד להנצחתו של שלמה הלל ז"ל - ממפקדי העלייה החשאית ומבכירי הנהגת המדינה, שכיהן כיו"ר הכנסת וחתן פרס ישראל.

השירות הבולאי של דואר ישראל הנפיק בימים אלה בול מיוחד להנצחתו של שלמה הלל ז"ל, שלאורך חייו תרם רבות לביטחונה ולביסוסה של המדינה - לפני הקמתה ובשנותיה הראשונות. הלל מילא שורה ארוכה של תפקידים ציבוריים, בהם יו"ר הכנסת, שר, חבר כנסת, שגריר ונשיא המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

הבול וההנצחה

על הבול, אותו עיצבה אסנת אשל, מופיעה תמונתו של שלמה הלל, ומתחתיה תמונה היסטורית מתוך "מבצע מייקלברג" – המבצע החשאי להעלאת יהודים בדרך האוויר מעיראק ומאיטליה בשנת 1947, ששלמה הלל היה אחד ממפקדיו. הבול, שערכו הנקוב 9₪, זמין לרכישה באתר השירות הבולאי.

מראשוני הביטחון וההתיישבות

שלמה הלל נולד בשנת 1923 בבגדד, ובשנת 1934 עלה לארץ ישראל ולמד בגימנסיה הרצליה בתל אביב. פעילותו הראשונה להגנה על המולדת ולמען בניין הארץ הייתה ההחלטה שקיבל יחד עם חבריו לקבוצת "הצופים א'" לשנות את ייעודם מהתיישבות לביטחון. בשנת 1945 היה ממקימי "מכון איילון" בגבעת הקיבוצים ליד רחובות – מפעל תת-קרקעי של התעש במחתרת לייצור כדורי 9 מ"מ עבור "ההגנה". עם סיומה של המשימה, בשנת 1949, היה ממייסדי קיבוץ מעגן מיכאל.

שלמה היה פעיל במוסד לעלייה ב' וממארגני מפעל ההעפלה מארצות האסלאם, כולל "מבצע מייקלברג".

מתפקידי העלייה - להנהגת המדינה

בראשית שנות המדינה היה שותף במבצע "עזרא ונחמיה", להעלאתם ארצה של יותר מ-100 אלף מיהודי עיראק. כמו כן פעל בשליחות המוסד לעלייה ב' במצרים, בלבנון ובסוריה.

בהמשך כיהן כחבר כנסת, כשר המשטרה, כשר הפנים וכיו"ר הכנסת ה-11 (1984–1988). בין תפקידיו האחרים היה שגריר ישראל במדינות מערב אפריקה, מנהל מחלקת אפריקה במשרד החוץ ויו"ר קרן היסוד. בשנת 1998 הוענק לו פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

שלמה הלל היה ממקימי המועצה לשימור אתרים, ובמשך 28 שנים, עד פטירתו בשנת 2021, כיהן כנשיא המועצה וסייע רבות בגיבוש דמותה ופעילותה.

"הכרה באחד מבוניה השקטים והנחושים"

ארי הלל, בנו של שלמה, אמר באירוע: "אבא האמין תמיד שאת סיפור מדינת ישראל והקמתה צריך לחוות דרך ביקורים באתרי המורשת, ולא רק באמצעות מילים. מבחינה זו, הנצחה באמצעות בול היא דבר דומה, משום שאנו חורטים בזיכרון הלאומי סיפור בעל עוצמה מיוחדת. עבור משפחתנו – זה רגע מרגש. עבור המדינה – זו הכרה באחד מבוניה השקטים והנחושים"