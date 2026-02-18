ברקת מתפוצץ על סמוטריץ': "גרנדמייזר, לא עובר אחוז חסימה"

שר הכלכלה ניר ברקת (הליכוד) נכנס ב-100 קמ"ש בשר האוצר בצלאל סמוטריץ', זאת לאחר שסמוטריץ' טען כי ברקת "אינו מבין דבר בכלכלה".

— ניר ברקת (@NirBarkat) February 18, 2026

ברקת כתב ברשת ה-X: "לא מצפה מ"גרנדמייזר" שיבין על מה אני מדבר - צייצן שלא יצר ולו מקום עבודה אחד בחייו. במקום לצייץ, רוץ להנפיק את החברות הביטחוניות בארה"ב ותזרים 100 מיליארד שקלים לקופת האוצר, לאחר מכן אני מפנה אותך לקרוא בנחת על חברה בשם צ'ק פוינט (יש גם חומר בעברית), אולי תלמד משהו על יזמות".

ברקת סיים בעקיצה כלפי מצבה של מפלגתו של שר האוצר בסקרים: "קצת צניעות לא תזיק לשר שלא עובר את אחוז החסימה".

כאמור, הדברים החריפים באו בתגובה לדבריו של סמוטריץ' מוקדם יותר היום בריאיון לרדיו 103fm, שבעצמו הגיב לאמירתו של ברקת על כך ש"רק חברות נכות בוחרות להנפיק את מניותיהן בבורסה בישראל". סמוטריץ' אמר: "תסלחו לי אם אהיה קצת חריף – אם היה מס על אמירות מטומטמות, יכולתי להוריד חצי מהמיסים. זאת אמירה הזויה ומופרכת". הוא הוסיף כי "מי שמבין ועוסק בכלכלה, ואני אומר את זה בכאב, מבין ששר הכלכלה לא מבין שום דבר, ולא לוקחים את הדברים שלו ברצינות".

חילופי הדברים מגיעים על רקע המחלוקת סביב קידום רפורמת החלב. בשבוע שעבר נפגש סמוטריץ' עם ברקת ועם שר החקלאות אבי דיכטר על מנת להגיע להסכמות.