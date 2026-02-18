"לאן" כבש את ברלין בפרמיירת הבכורה

הישג ישראלי: "לאן" של אסף מכנס הוקרן בבכורה בפסטיבל ברלין צילום: מתוך "לאן", צילום: מעיין בוכניק (באדיבות בתי קולנוע לב)

אמש נערכה הפרמיירה החגיגית של סרט הביכורים של הבמאי הישראלי אסף מכנס, "לאן", במסגרת פסטיבל ברלין, וזכתה לתשואות רמות מצד הקהל והמבקרים. הסרט, שהוקרן במסגרת התחרותית "Berlinale Perspectives" המוקדשת לסרטי ביכורים, הפך במהרה לאחד הסרטים המדוברים של המהדורה הנוכחית.

על השטיח האדום צעדו הבמאי מכנס ולצידו שחקני הסרט איהאב אליאס סלאמי, עידו טאקו, ראמא נסראללה, דב נבון ואנזו ברום – לקראת הקרנה חגיגית שהסתיימה במחיאות כפיים ממושכות.

הבמאי אסף מכנס וצוות השחקניםצילום: Lucky Number

עוד בטרם ההקרנה, סומן "לאן" כהבטחה גדולה: מגזין The Hollywood Reporter הכתיר אותו כ"פנינה הנסתרת של הפסטיבל", והביקוש בהתאם – הכרטיסים להקרנות נמכרו תוך דקות ספורות. גם באתר Screen Daily לא חסכו בשבחים: "כוחו האמיתי של 'לאן' טמון ביכולתו לבטא מתחים אישיים ופוליטיים עמוקים דרך מילים מעטות, תנועות גוף או מבטים חטופים... הדרמה האינטימית והחודרת הזו משיבה באנושיות ולהט למחלוקות לאומיות טעונות... כך הופך 'לאן' לדיוקן נוקב של חיים לא מושלמים, שהוכשלו בידי ההיסטוריה המכבידה, דעות קדומות והחלטות שגויות - אך עדיין ראויים להזדמנות לתיקון".

מבקר הקולנוע דייגו לרר הוסיף: "'לאן' היא דרמה אנושית עדינה ורגישה, שמראה איך חמלה והכרה באנושיות יכולה לקרב בין בני אדם שהמציאות החדשותית מציירת כאויבים... אי אפשר שלא להזדהות עם שתי הנשמות האבודות והמבולבלות המחפשות משמעות ברחובותיה של ברלין מטושטשת".

"לאן" היא דרמה קומית המתרחשת בברלין ועוקבת אחר חסן, נהג UBER פלסטיני בן 55, הפוגש במוניתו את אמיר, צעיר ישראלי חדש בעיר המנסה לייצב קשר רומנטי מבלבל. מה שמתחיל כנסיעה אקראית, הופך למפגשים חוזרים בין שני גברים שעזבו הכול מאחור ועברו לארץ זרה. בלילות הקרים של ברלין מתהווה ביניהם חיבור בלתי צפוי – כזה שמעניק לאמיר תחושת בית ומאלץ את חסן להתעמת לראשונה עם סיפור חייו.

הסרט הוקרן במסגרת "Berlinale Perspectives", מסגרת שנוסדה בשנה שעברה ומוקדשת לסרטי ביכורים מרחבי העולם, המתחרים על פרס הסרט הראשון הטוב ביותר.

"לאן" הוא קו-פרודוקציה גרמנית–ישראלית בהפקת תותים הפקות, האחים רוגובין, בתי קולנוע לב ואיקונוקלאסט פילמס. בין המפיקים השותפים נמנים מוחמד באבאי, יונתן פינגולד ויוליה בדואין פינגולד, ובתמיכת קרן הקולנוע הישראלי, ARTE/ZDF וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי.