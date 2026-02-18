חסר תקדים: חוק יו"ש הוגש ב-16 מדינות בארה"ב

אחר עבודה מאומצת של של ידידי השומרון בארה"ב בהובלת יוסי דגן, בניו מקסיקו הוגשה הצעת החוק להכרה ביו"ש - המדינה ה-16 בה מקודמת הצעת החוק. יוסי דגן הודה לשותפים במהלך והצהיר: "מהלך אסטרטגי של צדק - שיוביל לריבונות"

לאחר שנים של אירוח של עשרות סיורים שהגיעו בשנים האחרונות לשומרון בהם חברי קונגרס, סנאט ומחוקקים בבתי נבחרים וסנאטים מקומיים, פסטורים אוונגליסטים וכן כנסים ומשלחות הסברה כנסים של מחוקקים במדינות פלורידה ואריזונה: 16 מדינות בארה"ב נמצאות בשלבים שונים של קידום החוק להכרה ביו"ש. במדינת ניו מקסיקו, הוגשה הצעת החוק ובכך היא הופכת למדינה ה 16 שמקדמת את הצעת החוק.

המאמץ ההסברתי של ידידי השומרון בארה"ב בשיתוף יחידת קשרי החוץ בהובלת ראש המועצה יוסי דגן, כלל כאמור כנסי מחוקקים במדינות השונות וכן בוושינגטון, פגישות אישיות של ראש מועצת שומרון יוסי דגן בסנאט ובבתי הנבחרים במדינות ארה"ב ואירוח משלחות מחוקקים בשומרון.

המהלך המרכזי מתמקד בשינוי הטרמינולוגיה הרשמית ובביטול השימוש במונח "הגדה המערבית" לטובת השם המקראי וההיסטורי "יהודה ושומרון".

יוסי דגן: "החלטה ש מחזקת את ביטחון ישראל ומתוך כך של העולם"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הודה לעשרות חברי בתי הנבחרים והסנאט במדינות השונות העמלים עם צוות המועצה האזורית שומרון על קידום החוק ואמר: "אנחנו מסכמים שנה של מאבק על הריבונות ומאבק על האמת מול השקרים. יהודה ושומרון היא ארץ התנ״ך והבסיס להיסטוריה ולערכים של העם היהודי ומדינת ישראל, והכרה בריבונות באזור משקפת צדק היסטורי ומחזקת את ביטחון ישראל ומתוך כך של העולם".

"אנו רואים כאן התעוררות אדירה של ידידינו בארה"ב, מהלך אסטרטגי שמתחיל בשינוי השפה במסמכים רשמיים ומסתיים בהכרה בלתי מתפשרת בזכותנו על הארץ הזו. העובדה שהחוק עבר בארקנסו והוגש ב-16 מדינות נוספות מוכיחה שעם ישראל לא לבד במערכה על האמת ההיסטורית".

מדינת ארקנסו העבירה חוק דומה, ומדינות נוספות כמו אריזונה, וירג'יניה, יוטה, דרום קרוליינה מערב וירג'יניה, החוק כבר הוצג רשמית ונמצא בשלבי חקיקה שונים.