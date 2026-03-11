איראן שוקלת להחרים את המונדיאל; מי תחליף אותה?

שר הספורט של איראן אחמד דוניאמאלי הודיע כי בעקבות מבצע "שאגת הארי", האיראנים יחרימו את המונדיאל שאמור להתקיים בקיץ בארה"ב: "הממשלה המושחתת הזו התנקשה במנהיגנו"

שר הספורט של איראן אחמד דוניאמאלי הודיע היום (רביעי) כי בעקבות מבצע "שאגת הארי", האיראנים יחרימו את המונדיאל שאמור להתקיים בקיץ בארה"ב: "הממשלה המושחתת הזו התנקשה במנהיגנו"

דוניאמאלי התראיין לטלוויזיה הממלכתית באיראן, שם אמר כי מאז חיסולו של חמניאי נפלה ההחלטה: "מאז שהממשלה המושחתת הזו התנקשה במנהיגנו, אין לנו תנאים המאפשרים להשתתף במונדיאל", אמר שר הספורט של שלטון האייתוללות.

"נוכח הצעדים הזדוניים שננקטו נגד איראן, נכפו עלינו שתי מלחמות בתוך שמונה או תשעה חודשים, ואלפים מאנשינו נהרגו. לכן, בהחלט אין שום סיכוי שנשתתף בצורה כזו", אמר השר.

החרמת הטורניר היא כמובן בניגוד לתקנון, ועלולה לגרור סנקציות מצד פיפ"א כולל השעית הנבחרת למספר שנים.

בנוסף, ארגון הכדורגל העולמי, גם צריך להחליט מי תחליף את האיראנים במונדיאל. האופציות כרגע הן איחוד האמירויות ועיראק שיעלו מאסיה.

לאיראן נבחרת חזקה המדורגת במקום ה-20 בעולם. איחוד האמירויות (68) ועיראק (58) נמצאות הרבה מאחוריה. את ההגרלה של הבתים לא ישנו, ולכן המרוויחות העיקריות תהיינה בלגיה ומצרים שאיתה באותו בית ויקבלו נבחרת חלשה יותר.









