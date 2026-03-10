איראן באיום ישיר על הנשיא טראמפ: "תיזהר שלא תימחק מהמפה"

עלי לארג'יאני, יועץ השליט העליון, וגורם בכיר בשלטונות באיראן, הגיב לדבריו החריפים של הנשיא טראמפ כנגד איראן ומשמרות המהפכה, ואיים כי טראמפ צריך להיזהר במילותיו.

האיום של לארג'יאני מגיע אחרי שטראמפ הזהיר במהלך הלילה, כי במידה ומשמרות המהפכה ישבשו את תנועת הנפט במיצרי הורמוז "איראן תספוג מכות קשות פי 20 ממה שספגה עד עכשיו, יושמדו דברים שיגמרו לזה שלא יוכלו לחזור לעולם להיות אומה, הם יעלמו מהמפה, אבל אני מקווה שלא נידרש להגיע לזה".

בתגובה הזהיר יועץ השליט העליון: "אנשי איראן האמיצים לא חוששים מהאיומים החלולים שלך, אנשים גדולים ממך ניסו להפיל אותנו ונכשלו, תיזהר שאתה הוא לא זה שימחק מהמפה".