"ורק עמוק בפנים נשאר הגעגוע": האחים בכר בשיר לזכר אחיהם שנפל

האחים בכר, ידידיה ושלומי, משחררים את "נשאר הגעגוע", שיר מרגש לזכר אחיהם יהודה בכר ז"ל שנפל. השיר, שנוצר בשיתוף שרון אבילחק, מבטא את הגעגוע והזיכרון שנשאר בלב

האחים בכר - ידידיה ושלומי, משחררים שיר חדש ומרגש בשם "נשאר הגעגוע", שנכתב ומבוצע לזכר אחיהם יהודה בכר ז"ל שנפל. השיר יוצא במסגרת שיתוף פעולה מוזיקלי עם המוזיקאי והדיג'יי שרון אבילחק, כחלק מהפרויקט המוזיקלי החדש שהוא משיק בימים אלו.

עבור האחים בכר מדובר ביצירה אישית וכואבת במיוחד - שיר שמבקש לתת ביטוי לגעגוע ולאובדן, אך גם לזיכרון החי שממשיך ללוות את המשפחה.

האזינו לשיר החדש של האחים בכר - "נשאר הגעגוע"

שיר לזכרו של אח אהוב

השיר נולד מתוך מפגש טעון ומרגש באולפן, שבו הזיכרונות והגעגוע הפכו למילים ולצלילים. עבור האחים בכר זו דרך מוזיקלית להנציח את אחיהם יהודה, ולשתף בתחושת החסר שמלווה אותם מאז נפילתו.

מילות השיר מתארות את הרגעים שאחרי האובדן: השקט בבית, הזיכרונות שממשיכים ללוות והתחושה שאדם אהוב ממשיך להיות נוכח בכל צעד. "להתפרק, להתחזק/ הבית שוב שקט/ אח שלנו/ מעט לבכות, ואז לצחוק/ לאן שלא נלך אתה איתנו"

הפזמון מדגיש את התחושה שמוכרת למשפחות רבות שאיבדו אדם קרוב - הזמן ממשיך לנוע קדימה, אך הגעגוע נשאר עמוק בלב: "סתם ככה באופן קבוע/ חולף עוד יום עובר עוד שבוע/ מאמינים לא שואלים מדוע/ ורק עמוק בפנים נשאר הגעגוע"

יהודה בכר. צילום: ללא

געגוע שנשאר בלב

השיר מוקדש לזכרו של יהודה בכר ז"ל, אחיהם של ידידיה ושלומי, שנפל במהלך המלחמה שפרצה בשבת שמחת תורה, 7 באוקטובר 2023 - יום שהותיר משפחות רבות בישראל עם כאב ואובדן.

מאז נפילתו, הזיכרון שלו ממשיך ללוות את בני משפחתו ואת הקרובים אליו. דרך השיר "נשאר הגעגוע", מבקשים האחים בכר להנציח את דמותו של יהודה ולתת ביטוי לגעגוע שנשאר בלב - געגוע שממשיך ללוות אותם גם כשהחיים נמשכים קדימה.

"סגירת מעגל עוצמתית ומרגשת"

שרון אבילחק מספר על הפרויקט: "מתוך העיסוק היומיומי שלי בשמחות ואירועים, אני פוגש את עם ישראל בכל גווניו. הפרויקט הזה נולד כדי לתת ביטוי לכל קשת הרגשות - מהרגעים השקטים והמרגשים ועד לשירים שיקפיצו את הרחבה. להתחיל את הפרויקט עם האחים בכר, עם שיר לזכרו של יהודה ז"ל, זו סגירת מעגל עוצמתית ומרגשת."

השיר החדש של האחים בכר מבקש להזכיר כי גם כשהזמן חולף - הזיכרון נשאר, והגעגוע לאדם אהוב ממשיך ללוות את מי שאהבו אותו.