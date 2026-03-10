המוסד בפנייה לתושבי איראן: "נשאר רק צעד אחד נוסף"

המוסד פונה אל העם האירני להצטרף למאבק במשטר במטרה להשיג למענם ולמשפחתם עתיד טוב יותר

האם רגע האמת של תושבי איראן מגיע? המוסד מפרסם היום הודעה חדשה לתושבי איראן בו הם נקראים להצטרף למאמץ להשגת עתיד טוב יותר עבורם. בהודעה שלווה בסרטון בו נראית משפחה יושבת ומשחקת יחד נכתב:

"הגיע הזמן לחייך נשאר רק צעד אחד נוסף. הצטרפו לאנשים כמוכם שקיבלו את ההחלטה הנכונה. איתנו, עתיד בטוח וטוב יותר מחכה לכם ולמשפחתכם באיראן החדשה. צרו איתנו קשר דרך הערוץ המאובטח".

עמוד הטלגרם של המוסד

מאז תחילת הלחימה פנה המוסד מספר פעמים אל תושבי איראן במטרה להשפיע על דעת הקהל ולהגביר את מעורבותם במלחמה כנגד המשטר. בתחילת החודש פנה הארגון בשתי הודעות - אחת לגברים ואחת לנשים עם המסר "אנו נעים בנחישות לקראת הפלת המשטר וכי גורמי הדיכוי נמלטים בפחד".

בפנייתו לציבור ביקש הארגון ביקש להמשיך ולשלוח סרטונים ותיעודים על הנעשה בארצם ואמר כי הם שותפים אמיתיים לעתיד החדש של המדינה. הודעה נוספת נשלחה במהלך חודש דצמבר בו נקראו התושבים לחדש את המחאות כנגד המשטר עם המסר: "אנחנו איתכם בשטח".

ימים יגידו האם מדובר בשלב הסיום של המלחמה כפי שרמז אמש הנשיא טראמפ בראיון לתקשורת בארה"ב. לדבריו המלחמה נמצאת לקראת סיום וכי מדובר במלחמה לטווח קצר.