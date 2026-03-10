נגד בן גביר: רינת סבן הגישה בקשה לפקודת ביזיון בית המשפט

רפ"ק רינת סבן הגישה היום (שלישי) לבית המשפט בקשה לפקודת ביזיון בית המשפט נגד בן גביר, משום שטרם קיים את פסק הדין בעניינה המורה לאשר לה קבלת דרגת סנ"צ, כך דיווח רועי ינובסקי.

נזכיר כי בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לעכב את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב, והורה לאשר את המינוי באופן מיידי.

השופט דוד גדעוני הדגיש בהחלטתו כי "הגשת ערעור, ובענייננו הודעה על כוונה להגיש ערעור, אין בה כשלעצמה כדי לעכב את ביצועו של פסק דין", וקבע כי השר לא הראה שסיכויי הערעור טובים.

בן גביר מסר אז בתגובה: "טענת בית המשפט המחוזי כי לשר אסור לשקול את מעורבותה של סבן בחקירות לא חוקיות של לשכת ראש הממשלה היא בעצמה שיקולים זרים, ומלמדת שכל פסק הדין מושתת על שיקולים זרים".