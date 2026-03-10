טוב לישראל: מרקו רוביו מסתמן כמועמד הבא לנשיאות בארה"ב

סקרים חדשים מציגים כי לאורך החודשים האחרונים, וביתר שאת מתחילת המלחמה, מזכיר המדינה מרקו רוביו, ידיד ישראל מושבע, עוקף את סיכויו של סגן הנשיא ואנס להפוך לנשיא ב-2028

סקרים חדשים, דיווחים ממקורבים לבית הלבן ומגמות באתר ההימורים הפופלרי פולימרקט, מסמנים את מרקו רוביו בתור היורש המסתמן של דונלד טראמפ בראשות המפלגה הרפובליקנית במקום סגן הנשיא, ג'יי די ואנס.

רוביו, בן למהגרים גולים מקובה, נחשב לאחד מהשמות המובילים במפלגה הרפובליקנית, בעל עמדות ביטחוניות ניציות, וידידות מושבעת לישראל, הופך בחודשים האחרונים למועמד המוביל לרשת את הנשיא טראמפ.

עד לאחרונה, נחשב סגן הנשיא ואנס ליורשו המסתמן של הנשיא, אך לאחרונה איבד ואנס רבות מתהילתו. ואנס נחשב לבדלני במדיניות החוץ שלו, ובעל קשרים חמים עם גורמים קיצוניים, חלקם אנטישמים אנטי-ישראלים כמו המשפיען טאקר קרלסון, אשר בנו עובד במשרה בכירה בצוותו של ואנס.

מעבר לכך, דווח כי מאחורי הקלעים, הנשיא טראמפ בעצמו החל להתרחק מואנס, אשר התנגד על פי ידיעות לפעולה באיראן וניסה לסכלה יחד עם גורמים נוספים בבית הלבן.

רק לאחרונה, גורמים מקורבים ביותר לנשיא טראמפ סיפרו כי כאשר טראמפ קיים ארוחת ערב סגורה עם התורמים הגדולים של המפלגה הרפובליקנית בהכנה לבחירות האמצע שיגיעו בסוף השנה, ושאל אותם על העדפתם בין רוביו ו-ואנס, רוביו זכה לתמיכה גורפת, בעוד למען ואנס נשמע רק קולות בודדים.