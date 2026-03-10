וויטקוף: "כנראה שאבקר בישראל בשבוע הבא"

יום אחרי ביטול הגעתו של ג'ארד קושנר, שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף אמר כי "ככל הנראה" יגיע לביקור בישראל בשבוע הבא "לצורך תיאום תכניות המלחמה". עוד טען כי "השמדנו כמעט לחלוטין את כל יכולות ההעשרה של איראן

רמז נוסף לסיום המלחמה? שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, אמר היום (שלישי) בראיון לרשת CNBC כי הוא ככל הנראה יגיע לביקור מדיני בישראל בשבוע הבא. עם זאת, וויטקוף הבהיר כי הוא "עדיין לא בטוח" לגבי תאריך ההגעה המדוייק.

"כנראה אגיע לביקור בישראל בשבוע הבא לצורך תיאום תכניות המלחמה" אמר וויטקוף. "השמדנו כמעט לחלוטין את כל יכולות ההעשרה של איראן - עכשיו בואו נראה אם האיראנים ירצו לדבר איתנו".

דבריו של וויטקוף מגיעים יום אחרי שדווח על ביטול הגעתו של יועץ הבית הלבן ג'ארד קושנר, שהיה אמור להגיע היום לביקור בישראל על רקע ההתפתחויות הביטחוניות באזור והלחימה המתמשכת מול איראן. במערכת המדינית עקבו אחר ההיערכות לביקור, שהיה אמור להיות הפעם הראשונה שבה בכיר מהממשל האמריקני היה מגיע לישראל מאז תחילת המתקפה הישראלית-אמריקנית באיראן.

כזכור, ביממה האחרונה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג שורה של תהפוכות בדבריו בקשר למלחמה באיראן, וסיפק תשובות סותרות לגבי האפשרות של סיום המלחמה וקצב המשכה הנוכחי. תחילה טען כי הוא "חושב שהמלחמה כמעט הושלמה לגמרי. אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר", אך בהמשך טראמפ הזהיר כי אם איראן תנקוט פעולה שתעצור את מעבר הנפט במצרי הורמוז היא "תיפגע בעוצמה הגדולה פי עשרים" לעומת הפגיעות שספגה עד כה.

מוקדם יותר היום טראמפ אמר לרשת "פוקס ניוז" כי למרות התקיפות המתמשכות, ייתכן מקום למשא ומתן עם האיראנים. "אני מבין ושומע, שהמשטר האיראני מאוד רוצה לדבר, רוצה נואשות לדבר" אמר. "זה אפשרי, זה תלוי על איזה תנאים מדברים, אבל זה אפשרי".