על רקע הלחימה: ביקור קושנר וויטקוף בישראל בוטל

הביקור שתוכנן על רקע המלחמה באיראן והשתתפות ארה"ב בלחימה בוטל, לאחר שגם ביקורו של מזכיר המדינה רוביו בישראל נדחה בשבוע שעבר

ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף ביטלו היום (שני) את הגעתם לישראל, ביקור שתוכנן להתקיים מחר. בישראל נערכו לביקורו של קושנר, יועץ בבית הלבן וחתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהיה אמור להגיע על רקע ההתפתחויות הביטחוניות באזור והלחימה המתמשכת מול איראן

במערכת המדינית עקבו אחר ההיערכות לביקור, שנועד להתקיים על רקע ההתפתחויות הביטחוניות באזור והמשך הלחימה מול איראן ושלוחותיה.

הביטול מגיע לאחר שבשבוע שעבר בוטל גם ביקורו המתוכנן של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בישראל, בעקבות פתיחת התקיפות נגד יעדי המשטר האיראני.