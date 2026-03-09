חשד לתקיפה אנטשמית: פיצוץ עז מחוץ לבית כנסת בבלגיה

משטרת ליאז בבלגיה פתחה בחקירה עם קבלת הדיווח על פיצוץ שהתרחש בסמוך לבית כנסת בעיר. נזק נגרם לרכוש

פיצוץ עז התרחש הבוקר (שני) מחוץ לבית כנסת בעיר ליאז' בבלגיה. על פי הדיווחים בתקשורת המקומית וסוכנות הידיעות, האירוע התרחש סביב השעה 4:00 לפנות בוקר מול בית הכנסת, ודווח על נזק לרכוש בלבד.

עם הגעת הכוחות למקום, המשטרה סגרה את הרחוב ופתחה בחקירת האירוע. האירוע הסתיים ללא פגיעות בנפש, אך נזק נגרם לחלונות הבניינים באזור.

ראש העיר וחברי המועצה גינו את האירוע ואמרו שמדובר באירוע אנטישמי אלים שאינו תואם את המסורת של העיר ליאז' שמבוססת על כבוד הדדי. עוד הם הוסיפו כי אין להביא סכסוכים מחוץ לעיר שפוגעים בה.

העיר ליאז' נחשבת לעיר השלישית בגודלה בבלגיה והיא שוכנת על גדות נהר המז. זהו אינו אירע הטרור הראשון בבלגיה נגד יהודים, בשנת 2014 נדקר רב בדרכו לבית הכנסת והוא נפצע באורח קשה.