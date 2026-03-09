המתווה המלא נחשף: אלה בתי הספר שייפתחו השבוע

שר החינוך יואב קיש קיים הבוקר (ב') שיחת זום עם עשרות ראשי רשויות ונציגי השלטון המקומי, בה הציג את מדיניות המשרד לפתיחה מדורגת של מוסדות החינוך תחת אש. בפתח הדיון הבהיר השר כי "ביטחון הילדים וצוותי החינוך עומד מעל הכל", וכי המערכת תפעל בגישה מותאמת לכל רשות ורשות.

המתווה: פתיחה באזורים "צהובים"

לפי התוכנית שהציג השר, פתיחה מדורגת עשויה להתאפשר כבר במהלך השבוע הקרוב במקומות בהם רמת המיגון והאיומים תאפשר זאת, בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

אזורים צהובים: מערכת החינוך תיפתח בהתאם להנחיות.

החרגות: רשויות שיבקשו אישור מיוחד מפיקוד העורף לפתיחה ייבחנו על ידי משרד החינוך.

זמן היערכות: המשרד ימשיך להקפיד על מתן 24 שעות היערכות לרשויות מרגע קבלת האישור מפיקוד העורף.

חשוב להדגיש: מחר (יום ג') הלימודים בכל רחבי הארץ יתקיימו במתכונת של למידה מרחוק בלבד.

פתרונות לצוותי ההוראה ולחינוך המיוחד

השר ציין כי רשויות שיפתחו את שעריהן יידרשו לתת מענה לילדיהם הקטנים של צוותי ההוראה, כדי לאפשר למורים ולגננות לשוב לעבודה סדירה.

בנוגע לחינוך המיוחד, הוחלט כי בשלב הראשון, בשל המורכבות והסיכון הביטחוני, הסעות התלמידים יהיו באחריות ההורים בלבד, כפי שבוצע במצבי חירום קודמים. ראשי הרשויות הביעו תמיכה בהחלטה זו מטעמי בטיחות.

גינוי חריף לירי לעבר ראש עיריית עראבה

במהלך הישיבה, שר החינוך וראשי הרשויות גינו בחריפות את ניסיון הרצח של ראש עיריית עראבה. השר קיש הגדיר את האירוע כ"פעולת טרור לכל דבר" וקבע כי מדובר בקו אדום שנחצה. המשתתפים קראו למצות את הדין עם העבריינים והדגישו כי לא תתקבל אלימות כלפי נבחרי ציבור.

"אני קשוב לראשי הרשויות וער לאתגרים בשטח", סיכם קיש. "נמשיך לשמור על קשר הדוק עם פיקוד העורף ונעדכן את הציבור בכל התפתחות".