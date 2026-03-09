סאגה בלתי נגמרת: אוריך לא יוכל ליצור קשר עם נתניהו

בית המשפט המחוזי הפך את החלטת השופט מזרחי והאריך את התנאים המגבילים על אוריך. הוא לא יוכל ליצור קשר עם נתניהו עד ה-19.3.

בית המשפט המחוזי הפך היום (שני) שוב את החלטת השופט מנחם מזרחי, וקבע כי התנאים המגבילים יחולו עליו שוב. על אוריך אסור ליצור קשר עם נתניהו לפחות 10 ימים.

השופט מיכלס מסר בהחלטתו: אינני מתעלם מפרק הזמן הארוך בו נתון המשיב בתנאים מגבילים, המשנים פניהם מעת לעת בהתאם להתפתחויות החלות בחקירה.

מנגד, יש לברך על כך שגביית עדות מנושאי תפקידים בכירים מתבצעת בזהירות מרבית והאישורים הדרושים לכך מתקבלים על ידי גורמי אכיפת החוק ברמה הגבוהה ביותר. אף אין להתעלם מהקשיים והעיכובים בגביית עדויות של חלק מהעדים בכל אחת משלוש הפרשיות, הקשורות זו לזו, שלא בעטיה של העוררת (בענייננו, ראו למשל מסמך במ/5 שסומן על ידי בית משפט השלום ביום 3.3.2026, סומן על ידי במ/1).

אשר על כן, הזהירות בה נקטה העוררת טרם שהתקבל האישור לבצע את פעולת החקירה המדוברת, וכן העיכוב בהוצאתה אל הפועל נוכח פרוץ המלחמה אינה אמורה להיזקף לחובתה. לצד האמור, לאחר גביית העדויות שנותרו, וככל שלא תהיינה התפתחויות בלתי צפויות, מצופה שייעשו מרב המאמצים מצד כלל הגורמים להביא את החקירה לכלל סיום״.