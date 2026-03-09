ראש ממשלת קטאר על האיראנים: "תחושת בגידה גדולה, הרסו הכול"

ראש ממשלת קטאר, על התקיפות של איראן: "זו תחושת בגידה גדולה. זו הפעם השנייה. הטעות הזו של האיראנים לתקוף את מדינות המפרץ הרסה את הכל".

ראש ממשלת ושר החוץ של קטאר, מוחמד בן עבדולרחמן בן גאסם אל תאני התייחס היום (שני) בראיון לסקי ניוז להתקפות של איראן על קטאר: "זו תחושת בגידה גדולה. זו הפעם השנייה. הטעות הזו של האיראנים לתקוף את מדינות המפרץ הרסה את הכל".

הדברים המלאים: "זו תחושת בגידה גדולה. זו הפעם השנייה. נראה שזה היה מתוכנן מראש. ברגע שהמלחמה החלה, אולי שעה בלבד לאחר שהחלה, המדינות במפרץ הותקפו מיד".

"לפני מלחמה זו, כולנו אמרנו שוב ושוב שלא נשתתף בשום התקפה או מלחמה נגד שכנינו. רצינו לראות שכנות שלווה. עזרנו לאיראן ולארצות הברית להגיע לפתרונות דיפלומטיים. אבל הטעות הזו של האיראנים לתקוף את מדינות המפרץ הרסה את הכל".