מחירי הנפט והדלק בשיא: זינוק עולמי בצל הלחימה באיראן

מחירי הנפט והדלק בעולם רשמו הבוקר (שני) זינוק חד, המהווה המשך ישיר למגמת העלייה העקבית מאז תחילת הלחימה. נתוני המסחר מראים כי מחיר הנפט חצה את רף 100 הדולרים (עלייה של מעל 13%). הנתונים הנוכחיים משחזרים את רמות המחירים שנרשמו בשיא המשבר בין רוסיה לאוקראינה בשנת 2022.

בארה"ב, מחירי הדלק לצרכן עלו בכ-16% מאז תחילת המערכה. העלייה במחירי האנרגיה אינה מוגבלת לשוק האמריקאי בלבד אלא מהווה מגמה עולמית, המשפיעה על עלויות השינוע והייצור בכל רחבי הגלובוס. חוסר היציבות בנתיבי האספקה והחשש משיבושים בתפוקת הנפט הגולמי הם הגורמים המרכזיים לדחיפת המחירים כלפי מעלה בבורסות העולם.

הנשיא דונלד טראמפ התייחס לזינוק במחירים ואמר כי מדובר ב"מחיר קטן לשלם עבור הביטחון והשלום של ארצות הברית והעולם". טראמפ הוסיף בדבריו כי להערכתו העלייה צפויה להיות זמנית בלבד, עד לסיום המערכה מול איראן. לדבריו, המהלך הביטחוני הכרחי למרות הנטל הכלכלי המיידי על הצרכנים ברחבי העולם.



