ביחד בשבילכם: עיריית ירושלים חילקה ערכות פעילות במקלטים הציבוריים בעיר

עיריית ירושלים סיימה את חלוקת ערכות הפעילות למשפחות צעירות במקלטים הציבוריים באמצעות עובדי מינהל תפעול • הערכות כוללות משחקי קופסא גדולים במיוחד שיאפשרו משחק קבוצתי עם מספר גדול של משתתפים, חוברות ודפי צביעה ועוד

עיריית ירושלים חילקה בשבוע שעבר ערכות למקלטים הציבוריים בכל שכונות העיר. החלוקה התבצעה באמצעות עובדי אגף האכיפה והשטור העירוני ואגף וחירום וביטחון במינהל תפעול בעירייה.

הערכות נוצרו על ידי מינהל תרבות חברה וספורט בעירייה. כל ערכה מאפשרת פעילות איכותית ומשותפת לילדים, בני הנוער והמבוגרים בשעות ההמתנה במרחב המוגן, והיא כוללת משחקי קופסא גדולים במיוחד ובהם סולמות ונחשים, דמקה, משחקי קלפים טושים וחוברות צביעה שמאפשרים לכל יושבי המקלט להנות מממשחק משותף.

״הרעיון מאחורי הערכות מורכב משתי מטרות״, מספרת ראשת מינהל תרבות חברה וספורט בעיריית ירושלים אורית דולב, ״לאפשר פעילות מהנה ומשותפת מחוץ למסכים לכמה שיותר משתתפים בשלל גילאים. אבל יותר מזה, הרצון להפוך את הזמן במקלט להיות זמן משותף, קהילתי ונעים ככל האפשר. פעילות חברתית מורידה את רמת הלחץ והחרדה ואנו מקווים שהיא תהפוך את הסיטואציה המורכבת לזיכרון חיובי עבור הילדות והילדים ותיתן רגעים של נחת להורים.

המשחקים בערכות מתאימים לכל עת ואנו מאמינים שיש ביכולתם להפוך את המרחבים הקהילתיים למקום נגיש בו יוכלו לשחק ולהנות יחד, גם אחרי שהאזעקות וההתרעות יעלמו מחיינו."

אמיר בן דוד, סמנכ״ל וראש מנהל תפעול ציין כי: ״ברגעים כאלה נמדדת רשות מקומית לא רק ביכולת התפעולית שלה, אלא בלב שהיא מביאה איתה לשטח. חלוקת הערכות למקלטים הציבוריים היא ביטוי לאחריות שלנו לדאוג לא רק לביטחון הפיזי של התושבים, אלא גם לרוח, לחוסן ולתחושת היחד.״