אוהד חמו: "זו בשורה לא טובה לישראל"

הפרשן לענייני ערבים אוהד חמו, התייחס היום (שני) ברדיו 103fm לבחירתו של מוג'תבא ח'אמנאי לשליט העליון של איראן.

בדבריו טען חמו: "זו בשורה לא טובה לישראל ולארה"ב משום שמישהו חיפש הנהגה שונה, כזו שתסכים לשבת ולדבר על נושא הגרעין והטילים. הצוואה של חמינאי האב הייתה לבחור מישהו שיהיה אצבע בעין למערב".

מוג'תבא, בנו השני, בן ה-56 של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל בגל התקיפות הראשון מתחילת המלחמה, נחשב תמיד דמות מפתח בשלטון אביו, ושימש גורם מרכזי בלשכתו של חמינאי האב, בעודו נותר דמות שרבות לא נודע אודותיה.

בישראל טוענים כי הוא קיצוני ואכזרי אף יותר מאביו.



