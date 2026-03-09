בשורה משמחת: הלוחם גבעתי שנפצע אנוש התעורר ומתקשר עם משפחתו

בשורה מעודדת מגיעה מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה. בבית החולים עדכנו היום (שני) כי חל שיפור דרמטי במצבו של הלוחם מחטיבת גבעתי שנפצע בקרב בדרום לבנון והוגדר תחילה במצב אנוש.
מדובר באחד הפצועים מהאירוע שאירע ביום חמישי האחרון, אז נפגעו קצין גבעתי באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני מפגיעת טיל נ"ט במהלך הלחימה בדרום לבנון.
הלוחם מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ כללי בבית החולים, שם עבר ניתוח ראש מורכב ומציל חיים. בבית החולים מסרו כי: "שיפור דרמטי חל במצבו של אחד מפצועי צה"ל שהוגדר במצב אנוש".
עוד נמסר כי "הפצוע, המאושפז במחלקה לטיפול נמרץ כללי, חזר להכרה מלאה ומתקשר עם סביבתו, לאחר שעבר ניתוח ראש מציל חיים במרכז הרפואי לגליל בנהריה".
תגובות