בזמן המלחמה: נתניהו זומן פעמיים לתת עדות במשטרה

בית המשפט: לאור ההתפתחויות בחקירה - יש לגבות עדות מראש הממשלה; יונתן אוריך ימשיך להיות מנוע מקשר עם נתניהו

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל היום (שני) את ערר המדינה והורה כי יונתן אוריך יוסיף להיות מנוע מיצירת קשר עם ראש הממשלה עד ה-19 במרץ.

ההחלטה מגיעה על רקע התפתחות חקירתית משמעותית, שבמסגרתה מבקשים גורמי האכיפה לגבות עדות מראש הממשלה עצמו.

השופט מיכלס ציין בהחלטתו כי גורמי החקירה ניסו פעמיים לתאם מועד לגביית העדות מראש הממשלה, אך הדבר לא הסתייע עד כה. לדבריו, הניסיונות כשלו בשל עומס העבודה המוטל על ראש הממשלה בימיה הראשונים של המלחמה.

"עתה התקבל אישור לביצוע פעולת חקירה זו, ואף נעשו שני ניסיונות ליישמה", כתב השופט בהחלטתו. "ניסיונות שלא צלחו עקב עומס העבודה המוטל על ראש הממשלה בימיה הראשונים של המלחמה". הוא הוסיף כי המדינה הודיעה לבית המשפט שבכוונתה לפנות פעם נוספת ללשכה כדי לתאם מועד חדש לגביית ההודעה.

לדברי השופט, ההתפתחות החקירתית מחזקת דווקא את הצורך בהמשך קיומו של האיסור על קשר בין אוריך לבין ראש הממשלה. לדבריו, לא ניתן להתעלם מהשלב שאליו הגיעה החקירה ומהצורך למנוע כל אפשרות להשפעה על עדים.

בהקשר זה דחה בית המשפט את טענת ההגנה שלפיה יש להפריד בין פרשת הבילד לבין תיק השיבוש, מאחר שאוריך אינו חשוד בתיק האחרון. השופט קבע כי מדובר בהבחנה מלאכותית שאינה מתיישבת עם המציאות החקירתית.

"מחומר החקירה שנאסף עד כה עולה שפרשת השיבוש היא הסתעפות של פרשת הבילד", כתב, והוסיף כי גם אם בשלב זה אוריך אינו מוגדר כחשוד בתיק השיבוש, אין משמעות הדבר שחומרי החקירה שנאספו בו אינם רלוונטיים לתנאי השחרור שלו.

מיכלס הדגיש כי האיסור על יצירת קשר עם ראש הממשלה הוא תנאי מוגבל יחסית שאינו פוגע באופן משמעותי בזכויותיו של אוריך, במיוחד בהשוואה להגבלות חמורות יותר כמו מעצר או איסור עיסוק גורף. לכן, קבע כי יש להעדיף את האינטרס הציבורי שבהגנה על החקירה.