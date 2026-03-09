פוטין מברך את מוג'תבא חמינאי: "בטוח שתמשיך את עבודת אביך"

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בירך את מוג'תבא חמינאי על בחירתו כמנהיג העליון של איראן: "אני סמוך ובטוח שתמשיך את עבודתו של אביך בכבוד, ותאחד את העם האיראני בתקופה מאתגרת זו"

יום אחרי ההודעה הסופית על מינויו של מוג'תבא חמינאי כמנהיג העליון הבא של איראן, בקרמליון הודיעו כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בירך היום (שני) את בנו של האייתוללה עלי חמינאי על בחירתו לתפקיד.

"אני סמוך ובטוח שתמשיך את עבודתו של אביך בכבוד, ותאחד את העם האיראני בתקופה מאתגרת זו" אמר פוטין. "מצידי, ארצה לאשר את תמיכתנו הבלתי מעורערת בטהרן ואת הסולידריות עם חברינו האיראנים".

פוטין הוסיף וטען כי "בזמן שאיראן מתמודדת עם תוקפנות אגרסיבית, הצעדים שלך בתפקיד החשוב הזה ידרשו אומץ וחוסר אנוכיות".

כאמור, הרשויות באיראן עדכנו הלילה באופן סופי כי סייד מוג'תבא חמינאי, בנו של האייתוללה עלי חמינאי ומי שסומן כבר שנים רבות כיורשו האפשרי, הוכתר רשמית כשליט העליון של איראן. גם משמרות המהפכה, וגם צבא איראן פרסמו הודעות ברכה על הכתרתו כשליט החדש וגם הודיעו על הכרה בסמכויותיו העליונות על פיקוד הכוחות המזויינים של איראן.