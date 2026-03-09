רועים הותקפו בגוש עציון, מטען נמצא בשטחי המרעה בבנימין

תופעה מדאיגה: תפילין של רועה שהוכתמו בדם לאחר שהותקף בידי פורעים ערבים, מטען חבלה שאותר בשטחי המרעה ורועים שפונו לבית החולים עם חבלות בראשם. מספר הרועים הפצועים מתקיפות ערביות הגיע לארבעה רק ביממה האחרונה

סדרת אירועי טרור חמורה ביממה האחרונה: פורעים ערבים מהכפר סעיר תקפו בשעות הבוקר (שני) רועה צאן יהודי מגבעת מעלה תדהר בגוש עציון. מטען אותר בבנימין. אמש הותקף רועה נוסף בגוש עציון.

התקיפה בחוות מקנה אברהם | צילום: ללא קרדיט

כעשרה פורעים ערבים התקרבו לעבר הרועה במעלה תדהר כשהתפלל שחרית. הם הטיחו אבן בראשו והיכו אותו באלות. הרועה הזעיק את כוחות צה"ל ותושבים נוספים שהותקפו גם הם.

הרועה ושני תושבים נפצעו בראשם במהלך התקיפה וקיבלו טיפול ראשוני על ידי חובשי הצלה ללא גבולות. אחד מהם פונה בהמשך לבית החולים על ידי מגן דוד אדום עם חבלות בראשו. כמה מהפורעים עוכבו לתשאול על ידי צה"ל כשניסו להימלט לכפר, אך טרם דווח אם נעצרו.

מטען אותר בבנימין

במקביל, רועה צאן מכפר טרפון בבנימין איתר מטען חבלה שהציבו מחבלים בשטחי המרעה הסמוכים לכביש 465. כוחות צה"ל וחבלנים בדרכם למקום. טרם התברר האם מדובר במטען חבלה או דמה.

המטען בבנימין צילום: ללא קרדיט

שני אירועי הטרור בנקודות ההתיישבות ביו"ש הבוקר מצטרפים לתקיפה חמורה נוספת שהתרחשה אתמול במזרח גוש עציון. רועה צאן יהודי מחוות מגן אברהם הסמוכה לישוב איבי הנחל, הותקף באבנים ואלות בידי שישה פורעים ערבים רעולי פנים מהכפר קיסאן שניסו לבצע בו לינץ'.

הרועה נפצע בכמה אזורים בגופו, אחת מציפורניו נעקרה ממקומה והוא פונה לבית החולים על ידי מגן דוד אדום. מאוחר יותר דיווחו בכפר כי כוחות משטרה עצרו חשוד אחד בתקיפה.