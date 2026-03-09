צ’אבי חושף: זו הסיבה שמסי לא חזר לברצלונה

מאחורי הקלעים התקיימו מגעים מתקדמים לחזרה לקאמפ נואו, אך למרות הסכמות ראשוניות והתקדמות במו״מ, המהלך קרס ברגע האחרון

כמעט חמש שנים לאחר עזיבתו של ליונל מסי את ברצלונה, הסוגיה ממשיכה לעורר עניין וסערה סביב המועדון הקטלוני. פרטים חדשים שנחשפים היום (שני) מעלים מחדש את השאלה מדוע הכוכב הארגנטינאי לא חזר לקאמפ נואו, למרות מגעים מתקדמים בין הצדדים.

לפי העיתונאי הספרדי כריסטובל סוריה, מסי עשה כל שביכולתו כדי להישאר או לחזור לברצלונה. באותה תקופה דווח כי ההסכם עם הנהלת המועדון בראשות ז'ואן לאפורטה כלל שכר שנתי של כ-10 מיליון אירו בלבד, כאשר מסי הסכים לכל התנאים שהוצגו לו.

המגעים התנהלו על רקע מצבו הכלכלי המורכב של המועדון לאחר מגפת הקורונה וההגבלות הפיננסיות שהקשו על ברצלונה לעמוד בכללי הפייר פליי של לה ליגה. למרות זאת, לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על חידוש חוזהו של מסי, המהלך קרס ברגע האחרון והשחקן עודכן כי תנאי ההסכם החדש לא יאושרו.

מי שהתייחס לנושא לאחרונה הוא מאמן ברצלונה לשעבר צ’אבי הרננדס, שטען כי הסיבה לכך שמסי לא חזר למועדון אינה קשורה ללה ליגה או לדרישות כספיות מצד משפחתו של השחקן.

לדברי צ'אבי, לאחר זכייתו של מסי במונדיאל עם נבחרת ארגנטינה ב-2022 התקיימו בין הצדדים שיחות על אפשרות חזרה לברצלונה.



"בינואר 2023 יצרנו קשר והוא אמר לי שהוא מתרגש לחזור", סיפר. "דיברנו עד מרץ ואמרתי לו שברגע שייתן אור ירוק אעדכן את הנשיא, כי מבחינה מקצועית ראיתי בזה מהלך נכון".

עם זאת, לדבריו, למרות שהחלו מגעים עם אביו של מסי ואף התקבל אור ירוק מלה ליגה, נשיא המועדון החליט לעצור את המהלך. "הנשיא התחיל לנהל משא ומתן עם אביו של לאו, אבל בסופו של דבר הוא זה שעצר הכול", אמר צ’אבי.

לדבריו, מאחורי הקלעים הסביר לאפורטה כי מצבו הכלכלי של המועדון אינו מאפשר לשאת בעלויות שכרו של מסי, עמדה שלדברי צ’אבי הביאה לסגירת הדלת בפני האפשרות לראות את הכוכב הארגנטינאי חוזר לברצלונה.

הפרשה אף השפיעה לתקופה מסוימת על היחסים בין צ’אבי למסי, לאחר שהשחקן חשב כי המאמן מעורב בהחלטה לעצור את המהלך. עם זאת, צ’אבי ציין כי כיום היחסים ביניהם חזרו להיות תקינים.