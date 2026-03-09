שני מתיישבים נעצרו בשב"כ ונמנע מהם לפגוש עו"ד

שני מתיישבים נעצרו מהבוקר (שני) בשב"כ, אחד מהם קטין, נאסר עליהם בצו חריג לפגוש עו"ד. המתיישב השני, חייל מילואים עד לאחרונה עוכב בידי בלשים מימ"ר ש"י, גם עליו נאסר לפגוש עורך דין ללא צו. בימ"ש המחוזי ידון בשעה 15:30 בערר ארגון חוננו כנגד מניעת המפגש.

מתיישב נוסף, כבן 18, תושב הר חברון, נעצר לפני זמן קצר בידי כוחות שב"כ ומשטרה ונלקח למתקן שב"כ. כנגד המתיישב הוצא צו חריג המונע ממנו מפגש עם עו"ד. עו"ד עדי קידר מארגון חוננו מגיש כעת ערר דחוף לבימ"ש כנגד הצו החריג.

בתוך כך, מתיישב נוסף, כבן 45, נשוי ואב לילדים, חייל מילואים עד לאחרונה בהר חברון, עוכב בידי בלשים מימ"ר ש"י, ככל הנראה באותה פרשייה, לא הוצא כנגדו צו מניעת מפגש, אך עם זאת עד כה המשטרה מסרבת לאפשר לו שיחה עם עו"ד נתי רום מארגון חוננו אשר מייצג אותו.

במהלך הלילה נעצר בשב"כ, מתיישב נוסף, קטין, תושב חווה בהר חברון, וגם כנגדו הוצא צו חריג המונע ממנו מפגש עם עו"ד. עו"ד אסף גונן מארגון חוננו הגיש ערר דחוף לבימ"ש המחוזי מרכז בדרישה להורות לשב"כ לאפשר לקטין לפגוש בעו"ד. דיון בערר צפוי להתקיים היום בשעה 15:30.