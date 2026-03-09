אירוויזיון 2026: הטריק הישראלי שיעקוף את חוקי התחרות

רק שישה אנשים על הבמה? לא אם תשאלו את הצוות של נועם בתן. הצצה לפתרון הגאוני של המשלחת הישראלית לאירוויזיון 2026

ההכנות לאירוויזיון 2026 בווינה בשיאן: נועם בתן יעלה על הבמה בליווי נבחרת רקדניות, כשבראשן ליהי פרויד.

פרויד, שכבשה את המסך כ"מישל" בקליפ הרשמי שייצג את ישראל בתחרות השירים, מביאה איתה ניסיון עשיר לאחר שעבדה עם השמות הגדולים ביותר בישראל, בהם נועה קירל, עומר אדם ואנה זק.

למרות המגבלה הקשיחה של איגוד השידור האירופי המאפשרת רק 6 משתתפים על הבמה, הצוות הישראלי מבטיח נאמבר בלתי נשכח.

הפתרון שנבחר מוגדר כ"יצירתי במיוחד", ונועד לייצר אשליה ויזואלית של להקת רקדנים גדולה בהרבה, מבלי לעבור על החוקים. כך פורסם אתמול בכאן 11 ב"חדשות הלילה".

החזרות הרשמיות על בימת התחרות יחלו בחודש מאי, אז נגלה האם הטריק הישראלי יצליח להפתיע את אירופה.