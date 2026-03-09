מנכ"ל חברת החשמל מבטיח: לא תהיה בעיה באספקת החשמל לתושבים

מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר הבהיר כי החברה ערוכה לכל תרחיש וגם אם תהיה פגיעה באתר אסטרטגי, היא תדאג לצמצם את הנזק לתושבים

מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר מבהיר כי לא תהיה בעיה באספקת החשמל לציבור בישראל. את הדברים אמר שפיגלר בראיון שנתן לעמליה דואק ועופר חדד בחדשות 12, בנושא עליית מחירי הנפט בעולם.

יו"ר חברת החשמל התייחס לנושא המלחמה והחשש מפגיעה באתרים אסטרטגיים- לדבריו החברה התכוננה לכך מבעוד מועד, וביתר שאת מאז ה-7 באוקטובר ומבצע עם כלביא.

הוא הסביר כי ההגנה היא הרמטית ובמידה ותהיה פגיעה באתר מסוים, החברה תדאג כי הנזק יהיה מזערי כדי למנוע ניתוקים של חשמל לאזרחים.

בהמשך התייחס לנושא הנפט ואספקתו והדגיש כי כל עתודות הדלקים של החברה מלאים מבחינת פחם, דלק וגז והחברה ערוכה לכל תרחיש לאספקת החשמל במדינה.

"אנחנו חברה ממשלתית שמחויבת בצורה טוטאלית לתושבים ולאינטרסים שלהם. מבחינת חוסן לאומי חברת חשמל צריכה להיות חלק בלתי נפרד המערך אספקת החשמל", אמר שפיגלר.

בנוגע לאפשרות כי תעריפי החשמל יעלו אמר שפיגלר כי הוא מקווה שלא תהיה עלייה בתעריפים כפי שהייתה בשנת 2022 בעקבות המלחמה של רוסיה- אוקראינה. ובכל מקרה התעריפים נקבעים על ידי רשות החשמל ולא חברת החשמל.