מי אבא של אלונה סער? התשובה המפתיעה שקיבל השליח

בפרק שישודר הערב בסדרה "ריסט", אלונה סער מקבלת חבילה עבור אבא שלה, "גדעון" (אדיר מילר) – ומגלה שליח עם דעות מוצקות מאוד על תל אביב ועל "שמאלנים ושקרנים". צפו בהצצה למפגש המביך והמשעשע שמתכתב ישירות עם המציאות

בין המציאות הפוליטית למסך הטלוויזיה עובר קו דק מאוד, והערב בסדרה "ריסט" (קשת 12), הוא הופך לדק במיוחד. בהצצה לפרק החדש שישודר הערב (שני), דמותה של מיקה (אלונה סער) מוצאת את עצמה בסיטואציה מוכרת לכל תל אביבי.

בסצנה של סער היא פוגשת עם שליח (בגילומו של כוכב הרשת והקומיקאי לירון אופיר). אלא שהפעם, החבילה מיועדת לאבא שלה בסדרה, "גדעון לביא" – אותו מגלם לא אחר מאשר אדיר מילר.

השם "גדעון" מצליח להוציא מהשליח מונולוג משעשע ועוקצני במיוחד על העיר תל אביב, שם "הכל הולך", תוך שהוא מטיח במיקה האשמות על "שמאלנים ושקרנים". הקריצה המבריקה למציאות ברורה לכולם: במציאות, אלונה היא כמובן בתו של הפוליטיקאי גדעון סער, והדיאלוג השנון מצליח לצחוק על הייחוס המשפחתי שלה ועל הסטיגמות הפוליטיות המלוות אותה.

מתוך "ריסט", קשת 12

הסצנה, שבה אלונה עונה בציניות "אני נראית לך כמו גדעון?", כבר מעוררת סערה ונחשבת לאחד מרגעי "שבירת הקיר הרביעי" המבריקים שנראו לאחרונה על המסך. האם גדעון סער האמיתי יצפה הערב בפרק? מה תהיה תגובתו למחווה המשעשעת? נצטרך לחכות ולראות.