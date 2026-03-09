מזעזע: תושב ערערה משליך באויר והורג כלבה בגלל נביחות

בתיעוד שמפרסמת המשטרה נראה התושב כי הוא משליך את הכלבה, שהייתה באחריות בנו הקטן מעבר לחומת הבית ומביא למותה

תושב תושב ערערה בנגב נעצר לאחר שהשליך כלבה למותה ותקף את אשתו ובנו הקטין. בימים אלו הוגש כתב אישום כנגד התושב בשנות ה-30 לחייו, בגין עבירות אלימות במשפחה ופגיעה בבעל חיים.

מחקירת המשטרה עלה כי הכלבה הגיעה למשפחה לאחר שבעליו בקשו שבנו הקטן ישמור עליה למשך מספר ימים. במהלך שהותה בבית המשפחה, נביחות הכלבה עוררו את כעסו של הנאשם והוא איים כי יהרוג אותה.

דוברות המשטרה

בעקבות כך הנאשם יצא מביתו כשהוא אוחז בכלבה, השליך אותה בעוצמה מעבר לחומה לעבר הכביש הסמוך והביא למותה, ולאחר מכן השליך אותה לפח אשפה. כל האירוע תועד במצלמות האבטחה.

עוד עולה מהחקירה כי האלימות של התושב הופנתה גם כלפי משפחתו. במספר הזדמנויות תקף הנאשם את אשתו ואת בנו הקטין. בין היתר היכה את בנו באמצעות צינור מים וגרם לו לחבלות. בסיום החקירה הוגש כתב האישום והוגשה בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים.