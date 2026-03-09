היועץ של האייתוללה החדש מאיים: "מיצרי הורמוז יבערו"

עלי לארג'יאני, היועץ המיוחד לשליט העליון של איראן, הודיע כי למרות ההצהרות הבינלאומיות וספינות המלחמה, מיצרי הורמוז ישארו לא בטוחים לתנועה כל עוד איראן תחת מתקפה

לאחר בחירתו של מוג'תבא חמינאי, בנו ויורשו של האייתולה עלי חמינאי, כמנהיג העליון החדש של איראן, היועץ המיוחד ללשכת השליט, עלי לארג'יאני, מגביר את הלהבות כנגד המערב, ומאיים בחריפות.

לארג'יאני איים לפני זמן קצר, בתגובה להודעת טורקיה כי תפרוס ספינות מלחמה ומטוסי קרב בקפריסין והודעת צרפת על שליחת ספינות מלחמה רבות למרחב בניסיון להבטיח את חופש השיט והביטחון כי: "זה לא סביר או מתקבל על הדעת שהעולם יצפה להשיג ביטחון במיצרי הורמוז, כל עוד המתקפה עלינו נמשכת, מיצרי הורמוז יבערו באש הלהבות שארצות הברית הציתה יחד עם ישראל, רק כך ילמד האזור".



נראה כי מאז בחירתו של מוג'תבא לתפקיד האייתולה, החליטו האיראנים להגביר את הטמפרטורות ואת רף האיומים, למרות המכות הקשות אשר נוחתות על המשטר.