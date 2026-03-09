עלייה בטמפ'; אובך וגשם: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה מעונן. תנשבנה רוחות חזקות ויירד גשם מקומי. בחלק מאזורי הארץ ייעשה אביך.
יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום רביעי: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך היום יעשה אביך בעיקר בצפון ובמזרח הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף.
יום חמישי: מעונן חלקית. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ, ועדיין ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך החוף.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות אחרה"צ ייתכן אובך. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים.
