דיווח דרמטי בלבנון: זה היעד שחיזבאללה תקף בישראל

דיווח דרמטי בלבנון: זהו המתקן האסטרטגי שחיזבאללה טוען כי הותקף באמצעות "רקטות איכותיות"

ארגון הטרור חיזבאללה פרסם הערב (ב') הודעה ובה הוא טוען כי ביצע תקיפה לעבר יעד במרכז הארץ. על פי הודעת הארגון, בשעה 17:00 שוגרו "רקטות איכותיות" לעבר מתקן תקשורת רגיש.

בהודעה הרשמית של חיזבאללה נטען כי היעד היה "תחנת התקשורת הלוויינית השייכת לחיל התקשוב וההגנה בסייבר של צבא האויב הישראלי". על פי הארגון, התחנה ממוקמת באזור עמק האלה, אותו הגדירו כ"מרכז פלסטין הכבושה".

זוהי אינה הפעם הראשונה שהארגון מנסה לצייר "תמונת ניצחון" באמצעות פרסום שמות של מתקנים ביטחוניים ואסטרטגיים, כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית שהוא מנהל מול ישראל.