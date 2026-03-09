מתחת לרדאר: דיווחים על עליה בתנועה הימית דרך מיצרי הורמוז

גופי מעקב שיט בינלאומיים מדווחים כי מתחת לרדאר, התנועה הימית ותנועת מכליות הנפט דרך נקודת החנק האסטרטגית, מתגברים בחשאיות בעזרת שיטה חדשה

ארגוני וגופי מעקב המנתרים תנועה ימית ברחבי העולם, מדווחים על עליה מפתיעה בתנועת הסחורה הימית דרך מיצרי הורמוז, למרות האיומים האיראניים נגד הספנות במרחב.

על פי אותם ארגונים, חברות הספנות החלו להפעיל שיטה חדשה, בעזרתה מכליות נפט רבות וספינות משא רבות מצליחות לשבור את החסימה האיראנית.

אותן ספינות מכבות את משדרי המעקב שלהן ביציאה מנמלי מדינות המפרץ, ומדליקות אותו מחדש אחרי שעברו את הנקודה הצרה של המיצרים, בה לאיראנים קל יותר לאתר ולכוון אל עבר הספינות.

השיטה שנשמעת פשוטה, מעידה על ניסיון של חברות הספנות לדלג בין הטיפות למרות הנזק הכלכלי, כאשר הן נמנעות מזיהוי איראני, מצליחות לשנע מוצרים, אך העלויות צפויות לעלות בעקבות השלכת השיטה על מחירי ביטוחי הספנות באזור.