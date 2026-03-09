יריב לוין הכריע: זה השר שיטפל בבקשת החנינה לנתניהו

לאחר שנפסל על ידי מערכת המשפט מעיסוק בתהליך בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, לוין הודיע כעת כי למען האצת ההליך, החליט להעביר את ההחלטה אל שר אחר

שר המשפטים יריב לוין, הודיע כעת, כי בעקבות פסילתו על ידי מנגנוני הייעוץ המשפטי, ומתוך רצונו לא לאפשר לעכב את התהליך עוד יותר, החליט להעביר את ההחלטה על המלצת הממשלה לבקשת החנינה של נתניהו אל השר עמיחי אליהו.

לוין הודיע במסגרת החלטתו: "השר לוין מקורב מאוד לראש הממשלה לאורך שנים ארוכות, היה עד במשפטו, והוא מס׳ 2 במפלגתו, דבר שצפוי היה להביא לניסיונות לעכב את ההליך בחודשים רבים, בטענה שיש לפסול את המלצתו בשל ניגוד עניינים".

והודיע כי על מנת למנוע עיכובים נוספים, החליט להעביר את הסמכות אל שר אחר באופן ישיר: "על מנת למנוע זאת, ולהבטיח סיום מהיר של ההליכים, הנחה השר לוין את מחלקת החנינות להעביר את חוות הדעת לשר עמיחי אליהו, שמטפל באופן קבוע בתיקים בהם השר לוין מצוי במניעות, ושהינו חבר מפלגת עוצמה יהודית. זאת, על מנת למנוע כל עיכוב בהליך קבלת ההחלטה על ידי נשיא המדינה".