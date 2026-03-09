"בטיפול משפחתי": כך מתמודדים עם הלחץ במקלטים. צפו

איך שומרים על שגרה בין אזעקות ומה עושים עם הילדים במקלט? בפודקאסט "בטיפול משפחתי" אלון סגל מסביר על תגובות ללחץ, התמודדות משפחתית וטיפים שיעזרו לעבור את התקופה

האזעקות, השהייה הארוכה במקלטים והמציאות הביטחונית המתוחה משפיעים על כולנו - ילדים ומבוגרים כאחד. בתוכנית החדשה של סרוגים "בטיפול משפחתי", התארח באולפן אלון סגל, קב"ן, פסיכותרפיסט ומטפל זוגי ומשפחתי, ושוחח על ההתמודדות הנפשית בזמן חירום ועל הדרכים לשמור על יציבות בתוך מציאות לחוצה.

לדבריו, עצם השהייה הממושכת במקלטים משנה את תחושת הזמן והיציבות של אנשים. "זה אירוע רציני", הוא אומר. "אנשים כל הזמן מתעוררים וחוזרים לישון. אתה נמצא שוב ושוב במצב של בוקר, כשהפילטרים עדיין פתוחים וכל מילה יכולה לפגוע".

שלוש התגובות ללחץ

סגל מסביר כי במצבי לחץ קיצוניים הגוף מגיב באחת משלוש דרכים מוכרות: Fight, Flight או Freeze.

לדבריו, חלק מהאנשים מגיבים במאבק ובהתמודדות פעילה, אחרים קופאים ולא מצליחים לתפקד, ויש כאלה שמפתחים סוג של אדישות או הכחשה כדי להתמודד עם הסיטואציה.

"יש אנשים שבמצב של לחץ נכנסים להיסטריה, ויש כאלה שמגיבים דווקא באדישות. לפעמים דווקא מי שמפתח את האדישות הזאת מתפקד יותר טוב", הוא מסביר.

ילדים במקלט: פחד לצד הסתגלות

אחד הנושאים המרכזיים שעולים במצבי חירום הוא ההתמודדות של ילדים. סגל מציין כי למרות הפחד הטבעי, ילדים לעיתים מסתגלים מהר יותר מהמבוגרים.

"ילדים שואלים הרבה שאלות - מה זה, למה זה קורה, האם זה יתפוצץ. ההורים לפעמים עומדים חסרי אונים ולא יודעים מה לענות", הוא אומר. לדבריו, חשוב להסביר לילדים את המצב בצורה פשוטה ומרגיעה, אך במקביל גם לאפשר להם הסחות דעת.

"זה לא הזמן לחנך ילדים על מסכים. אם ילד נכנס למקלט בזמן אזעקה ומשחק בטלפון - זה בסדר. העיקר שירגיש בטוח".

שגרה בתוך הכאוס

אחת ההמלצות המרכזיות של אנשי טיפול במצבי לחץ היא שמירה על שגרה, גם כאשר המציאות רחוקה מלהיות רגילה.

סגל מדגיש כי פעולות פשוטות יכולות לעזור לשמור על איזון: הקפדה על ארוחות מסודרות ככל האפשר, פעילות גופנית - אפילו בתוך הבית או המקלט, שמירה על היגיינה וטיפול עצמי וחזרה לתחביבים ושיחות שלא תמיד מגיעים אליהן ביום-יום. "ספורט זה אחת העצות הכי טובות שאני יכול לתת. אפילו להזיז את הגוף קצת בתוך הבית או במקלט", הוא אומר.

הדינמיקה שנוצרת במקלט

לדברי סגל, שהות ממושכת במקלט יוצרת לעיתים דינמיקה כמעט משפחתית בין האנשים. "פתאום נוצרת היררכיה, חלוקת תפקידים ודפוסי תקשורת - ממש כמו במשפחה", הוא מסביר.

"יש מי שמביא אוכל, יש מי שמרגיע את כולם, ויש גם חוקים שנוצרים כדי לשמור על אווירה רגועה".

לדבריו, אחד הדברים החשובים הוא לכבד את המרחב האישי של כל אחד. "צריך להבין שכל אחד מתמודד אחרת עם הלחץ. יש מי שמדבר הרבה ויש מי שמעדיף להתכנס בתוך עצמו".

לא לפחד מהפחד

בסיום השיחה סגל מציע עצה אחת מרכזית לכל מי שמתמודד עם המציאות המלחיצה. "לא לפחד מהפחד", הוא אומר.

"פחד הוא טבעי. מי שלא מפחד - זו כבר בעיה. כל אחד מתמודד אחרת עם לחץ, וצריך לקבל את זה ולכבד את השונות בין אנשים".

לדבריו, למרות הקושי והמתח, החברה הישראלית מפתחת לאורך השנים חוסן נפשי. "חוסן מנטלי הוא לא היכולת תמיד לנצח, אלא היכולת לקום אחרי המכות", הוא מסכם.